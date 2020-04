Estefanía de Mónaco recuerda a su padre, Rainero de Mónaco, por el aniversario de su muerte

Estefanía de Mónaco ha roto su silencio para hablar sobre el 15º aniversario del fallecimiento de su padre, Rainero de Mónaco. La princesa, quien siempre se ha mostrado discreta, decidió conceder una entrevista para Mónaco Info, donde se sinceró sobre su progenitor y su familia.

"Era un gran hombre. Nos dejó su legado, todo lo que tenemos hoy en día, la calidad de vida de la que disfrutamos. Luchó para que nosotros y las generaciones venideras nos beneficiáramos de ello. A veces le decía que se pasaba más tiempo ocupándose de los monegascos que de nosotros", comentó.

Rainero de Mónaco estuvo casado hasta 1982 con la actriz Grace Kelly, que falleció en un trágico accidente de tráfico. La princesa dedicó unas emotivas palabras a su padre, y habló sobre su papel de jefe de Estado: "Fue un gran hombre de su siglo, que se merece el respeto de todos. Nada le daba miedo, era un hombre con determinación que siempre tomaba decisiones justas", dijo.

La princesa Estefanía junto a su padre. GTRES

Además, reconoció que todos los días se acuerda de él y espera que esté orgulloso de ella allí donde se encuentre: "No pasa un día que no piense en él, que algo no me lo recuerde. Siempre he estado muy cerca de mi padre, en la educación de mis hijos, en la gestión de situaciones, en las que pienso en él, en lo que él habría hecho en mi lugar. Me gustaría que estuviera orgulloso de mí y de lo que hacen mis hijos", confesó.