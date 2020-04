José Bono defiende a su hijo y su yerno del bulo de los test de coronavirus: "Tras esto está la homofobia del facherío"

Después de que durante los últimos días se difundiera en redes la noticia de que Aitor Gómez, prometido de José Bono Jr., se había lucrado con la compra de test de detección del coronavirus, muchos son los que han salido a desmentirlo. Entre ellos su suegro, el propio José Bono, que lo defendió este miércoles en Al rojo vivo.

El político del PSOE aseguró en el programa presentador por Antonio García Ferreras que este bulo era un ataque hacia él porque "el facherío siempre le ha tenido ganas". "El facherio no soporta que sea socialista hasta que me muera, que sea cristiano, que defienda a España, que sea moderado y que además le haya ganado las elecciones siempre: seis mayorías absolutas. Y no me lo perdonan".

En estos momentos tan difíciles que se viven, se difunden multitud de fake news, y es una epidemia paralela a la del coronavirus. Por desgracia, no solo Bono, también su familia se ha visto afectada por esto: "Hemos tenido que padecer un bulo que insinúa que el novio de mi hijo José hacía negocios sucios en esta tragedia".

"Yo no tengo ninguna duda de que esto es un ataque contra mí, pero un ataque homófobo, porque esta gentuza es también homófoba", apuntó. "Y detrás de este bulo, lo que está es la homofobia. Si mi hijo en vez de novio tuviese novia, las cosas las hubieran tenido que decir de otra manera".

"Para que lo sepa el facherío y las ratas de dos patas: yo estoy muy orgulloso de mi hijo José y de su novio Aitor", explicó el político por videollamada. "Y estoy muy orgulloso de que ayer Aitor fuese a la comisaría de Policía a denunciar a estas ratas de dos patas sebosas que casi todo el mundo sabe ya cómo se llaman y dónde están".

"Calumniar siempre es muy malo, pero aprovechar la muerte de esta pandemia para extender mentiras por las redes sociales es miserable y criminal", sentenció. "Hay que tener mucho cuidado y habrá que hacer algo con las noticias falsas, porque esta epidemia puede ser muy peligrosa para una sociedad moderna que tiene que ser moderada y democrática como la española", concluyó.