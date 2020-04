L'últim intern del CIE de Sapadors ix del centre, que queda tancat i serà desinfectat

L'últim intern que romania en les instal·lacions del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Sapadors a València ha deixat aquest dimecres les instal·lacions, que han quedat tancades en el context de la crisi sanitària pel coronavirus i seran desinfectades, segons han confirmat a Europa Press fonts policials.

L'intern, un ciutadà albanés, ha deixat a primera hora del matí les instal·lacions del centre que, a partir d'aquest moment, seran desinfectades. Divendres passat encara quedaven fins a 15 interns en Sapadors a l'espera que alguna ONG es fera càrrec d'ells i han anat eixint progressivament. En l'últim mes havia arribat a haver-hi fins a 33 homes a l'interior.

Segons ha explicat a Europa Press el portaveu de la Campanya CIE No, Adrián Vives, l'eixida dels interns ha sigut gradual. Als qui tenien domicili en el territori espanyol, se'ls ha traslladat a la seua casa i als quals no, han sigut derivats al sistema d'acolliment humanitari. En alguns casos, com en el de l'últim intern, s'ha passat a Serveis Socials de l'Ajuntament de València.

En la situació d'estat d'alarma, els interns estaven en la situació de no poder ser repatriats perquè cap país els reconeixia com a nacionals propis, a més d'estar tancades fronteres per la crisi del coronavirus i a punt de complir el temps màxim d'estada en aquestes instal·lacions.

Els 15 últims homes tenien entre 20 i fins a 40 anys, més de la meitat d'ells arribats en pastera a la Comunitat Valenciana, i en la seua majoria procedents del Marroc i Algèria. Cap d'ells estava afectat pel Covid-19. Per tant, tots estaven per estada irregular a Espanya i sense tindre pendent cap ordre judicial de compliment.

Arran dels alliberaments d'interns, havien quedat buits els CIE de Barcelona i el de Tarifa (Cadis) i els últims que continuaven operant són els d’Aluche (Madrid); a Las Palmas; a Tenerife; a Múrcia i Sapadors, que ara tanca.

Ja al començament de la crisi sanitària, diversos col·lectius socials així com el Defensor del Poble van demanar l'alliberament de tots els interns perquè les circumstàncies actuals "impedeixen" que es puga materialitzar la devolució o expulsió dels migrants als seus països d'origen i el Ministeri de l'Interior va obrir la porta a alliberar als interns després d'analitzar "cas a cas" les possibilitats de retorn de cadascun d'ells.

Dos a Algesires

Vives ha apuntat que aquest dimarts quedaven tres interns en el centre, dos d'ells, per la informació que els han facilitat, han sigut traslladats a Algesires i, per tant, "ara no queda ningú a València però no es pot dir que tots estan en llibertat" pels dos casos de trasllat.

En aquesta línia, Vives recalca que la Campanya planteja que el CIE "no s'ha tancat sinó que s'ha buidat per una qüestió circumstancial i per la impossibilitat d'expulsió, que és per al que es tanca a les persones migrants".

Per això, ha advertit que continuaran demanant el tancament definitiu de les instal·lacions perquè els migrants que no han delinquit "no han d'estar tancats". "Fa més de tres setmanes que portem demanant el tancament; continuarem demanant el tancament definitiu i la campanya seguirà en actiu", ha insistit.