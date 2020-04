Mercedes Milá sorprende a sus seguidores y se corta el pelo en casa en plena cuarentena

Después de tantas semanas de confinamiento, gran parte de la población ha optado por montar un salón de peluquería en casa. Desde el rapado de Iker Casillas al estropicio de Chenoa, pasando ahora por Mercedes Milá.

La presentadora se puso manos a la obra y decidió sanearse el pelo, porque todos sabemos lo complicado que es mantener el pelo corto, y si no que se lo digan a la presentadora.

A través de su Instagram, Mercedes sorprendió a sus seguidores con un vídeo mostrando su nuevo corte. "Tengo un corte muy difícil, pero como estamos aislados es lo que hay. Espero que mi peluquero me perdone", comentó. La escritora aseguró que no era la primera vez que se cortaba el pelo ella misma pero desde hace tiempo decidió ponerse en manos de un peluquero para mejorar y mantener su corte característico. Y el resultado no está nada mal.