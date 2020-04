Puig promet donar informació per municipis "sempre que es garantisquen els drets dels afectats"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantit aquest dimecres als grups de Les Corts que la Conselleria de Sanitat oferirà informació per municipis sobre el coronavirus "si no hi ha cap situació de seguretat sanitària que ho impedisca i fixant, probablement, un llindar mínim d'habitants per localitat que permeta respectar el dret a la confidencialitat".

Així ho ha indicat el també líder del PSPV en la reunió per videoconferència amb els portaveus parlamentaris per a analitzar la situació de la Comunitat Valenciana davant la crisi. També han participat la vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra; el vicepresident segon i conseller d'Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, i la titular de Sanitat, Ana Barceló, informa el Consell en un comunicat.

Puig ha subratllat que el criteri de la prudència és el que ha guiat en tot moment" a la Generalitat a l'hora de facilitar dades públicament. "Som la comunitat que està actuant amb major transparència en tot moment, i això ha sigut reconegut àmpliament", ha asseverat, garantint que "si no hi ha cap situació de caràcter sanitari que ho impedisca, se'n va a donar tota la informació per municipis".

Com a balanç, el president valencià ha ressaltat la millorança a la Comunitat Valenciana de la situació generada per l'expansió de la Covid-19, encara que ha tornat a expressar el seu dolor i tristesa per les defuncions en aquesta crisi.

Per part dels grups, Fran Ferri (Compromís) ha agraït les rondes de Puig amb els síndics per a "informar de tot el que està fent el Consell, que és molt, la qual cosa demostra que l'autogovern funciona".

Això sí, ha urgit al fet que els fons de l'Estat i la UE arriben a les comunitats autònomes, criticant les polítiques "totalment insuficients" que estan duent a terme. "És necessari un finançament autonòmic suficient, sobretot ara que vé la postcrisi i haurem d'ajudar a tantes persones", ha defès.

La portaveu d'Unides Podem, Naiara Davó, ha indicat que li ha traslladat la necessitat que des de la Comunitat Valenciana també es treballe per a aconseguir que s'implante un ingrés vital mínim, "tan necessari per a la gent més vulnerable", a més d'expressar la seua preocupació pels viatges a les segones residències aquesta Setmana Santa.

Cantó demana dol oficial

El portaveu de Cs, Toni Cantó, ha demanat a Puig que es decrete el dol oficial a la Comunitat Valenciana després de 724 morts en senyal d'homenatge, i també ha reclamat en aquesta trobada virtual amb la resta de síndics que "s'engeguen" Les Corts, a través de la diputació permanent per a poder seguir amb la tasca de control al Consell.

A més, ha criticat que Barceló no li respon sobre el nombre de test que s'han realitzat en la regió i "quantes són les màquines amb les quals es poden fer PCR a la Comunitat Valenciana, una cosa essencial" ni "quan van a estar preparats eixos hospitals de campanya que porten ja molt retard".

"Em tem que no hi ha una estratègia clara del que se'n va a fer el dia després del confinament", ha dit, i ha instat també a abordar el plànol econòmic de cara al futur, com també saber si va a haver-hi mascaretes per a tots quan acabe aquesta situació perquè ell no ha trobat cap.