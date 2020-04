Jutges del Registre Civil traslladen al TSJCV la seua "preocupació" per morts amb sospites

Jutges del Registre Civil de València es mostren "preocupats" per l'elevat nombre de casos de morts amb sospites de Covid-19 sobre els quals han d'expedir el certificat de defunció i sense tindre un diagnòstic exacte, la qual cosa, opinen, pot vulnerar els drets de les famílies i, a més, desdibuixar la xifra real de morts per coronavirus.

Per aquest motiu, han enviat un escrit a la comissió de seguiment del Covid-19 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) i demanen mesures per a confirmar les causes de les defuncions.

Així ho ha indicat el magistrat del Registre Civil de València, José María Tomás i Tío, en una entrevista concedida a Europa Press, en relació amb les defuncions per Covid-19 a la província i el ball de xifres oficials sobre aquest tema.

El magistrat ha explicat que els companys que treballen en el Registre Civil han detectat que existeixen nombrosos casos de morts amb sospites de coronavirus, però sense confirmar. Quan hi ha una mort, els forenses expedeixen un informe amb la causa i després són els jutges els que tramiten la llicència d'enterrament.

Des que va sorgir el coronavirus, aquests informes són elaborats per metges dels serveis públics de salut, i s'ha relegat el treball dels forenses als casos en els quals hi ha una clara sospita de criminalitat o de mort violenta.

Existeixen informes mèdics en els quals consta que la causa de la defunció és el Covid-19 però, no obstant això, hi ha "molts altres casos" en els quals s'indica que la mort es deu a una fallada multiorgànica o una insuficiència respiratòria, i s'afig que existeix una sospita d'infecció per coronavirus, que no queda confirmada.

Aquests últims casos "generen un problema", ha afirmat el magistrat, en explicar que es pot vulnerar la protecció i les garanties de les persones, una cosa pel que "han de vetlar els jutges", ha recordat.

Així, ha lamentat que d'aquesta forma la família del mort no pot fer correctament el trànsit del dol, en desconéixer la causa exacta de la mort, i, a més, en el cas en què vulga efectuar algun tipus de reclamació o exigir alguna responsabilitat, no podrà fer-ho.

Sobre aquest últim aspecte, ha posat com a exemple que persones que tenen contractat una assegurança de vida amb determinades condicions i exclusions relatives a pandèmies o supòsits de força de major, "tindran un problema". Perquè si no està determinada la causa de la mort, "hi ha dret a reclamar?", s'ha preguntat. Això generarà un nombre "important" de reclamacions.

A més, el magistrat ha afirmat que si no està clar el que produeix la mort, les xifres amb les estadístiques oficials "no són reals". I tampoc es pot obtindre un mapa epidemiològic sobre la malaltia i la seua evolució, "perquè no hi ha xifres exactes", ha insistit.

"Només si s’analitza"

"Com es pot provar que una persona ha mort de Covid-19?", s'ha preguntat, i ha respost: "només si existeix una possibilitat d'analitzar". Ha comentat que actualment la sanitat està "saturada", però ha suggerit que es prenguen mostres dels morts, es guarden, i s'analitzen amb el temps per a determinar amb exactitud la causa de la mort. "En un altre moment, més endavant, segur que es pot fer i, així, eliminar les incògnites", ha dit.

"Volem saber aquesta dada perquè som els encarregats de garantir els drets dels ciutadans", ha afirmat, i ha aclarit que els jutges no tenen cap intenció de "molestar" ni de generar "cap mena de debat o conflicte".

Els jutges han traslladat aquesta situació a la comissió territorial del TSJCV, així com la seua preocupació i la seua petició de mesures. De moment, segons ha comentat Tomás i Tío, saben que des d'aquest organisme s'ha enviat l'escrit al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i al Ministeri, però l'única resposta que han tingut és del primer organisme, que els ha dit que "prenen nota".