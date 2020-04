El Consell d'Administració de l'EMT aprova l'ERTO, que rep més de 400 peticions d'adhesió

El Comité d'empresa va arribar per unanimitat a un acord amb la direcció d'empresa per a presentar l'autoritat competent un ERTO per causes de força major, per l'estat d'alarma ocasionat per la Covid-19, fins al pròxim 10 de maig. Aquest expedient va rebre el vistiplau del consistori en la vesprada del dimarts i aquest dimecres ha sigut aprovat en consell d'administració pels membres de l'equip de govern. PP i Cs s'han abstingut i Vox ha votat en contra.