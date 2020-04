Coronavirus.- L'últim intern del CIE de Sapadors ix del centre, que queda tancat i serà desinfectat

L'intern, un ciutadà albanés, ha deixat a primera hora del matí les instal·lacions del centre que, a partir d'aquest moment, van a ser desinfectades. Divendres passat encara quedaven fins a 15 interns en Sapadors a l'espera que alguna ONG es fera càrrec d'ells i han anat eixint progressivament. En l'últim mes havia arribat a haver-hi fins a 33 homes en l'interior.

Segons ha explicat a Europa Press el portaveu de la Campanya CIE No, Adrián Vives, l'eixida dels interns ha sigut gradual. Als qui tenien domicili en el territori espanyol, se'ls ha traslladat a sa casa i als qui no, han sigut derivats al sistema d'acolliment humanitari. En alguns casos, com en el de l'últim intern, s'ha passat a Servicis Socials de l'Ajuntament de València.

En la situació d'estat d'alarma, els interns estaven en la situació de no poder ser repatriats perquè cap país els reconeixia com a nacionals propis, a més d'estar tancades fronteres per la crisi del coronavirus i a punt de complir el temps màxim d'estada en aquestes instal·lacions.

Els 15 últims homes tenien entre 20 i fins a 40 anys, més de la mitat d'ells arribats en pastera a la Comunitat Valenciana, i en la seua majoria procedents del Marroc i Algèria. Cap d'ells estava afectat pel Covid-19. Per tant, tots estaven per estada irregular a Espanya i sense tindre pendent cap ordre judicial de compliment.