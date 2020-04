Coronavirus.- Les oposicions d'Infantil i Primària seran el 2022 "en les mateixes condicions en què estaven previstes"

Així ho ha assegurat l'administració valenciana després de la celebració aquest dimecres de la Comissió General d'Educació, en la qual ha participat telemàticament el secretari d'estat d'Educació i els viceconsellers i secretaris autonòmics, entre ells el de la Generalitat, Miguel Soler.

En aquesta reunió prèvia a la Conferència Sectorial d'Educació, que reunirà els consellers i conselleres autonòmics, i la ministra d'Educació i FP, s'ha determinat, "a petició d'Educació de la Generalitat, prorrogar el Reial decret 84/2018 que assegura la celebració de les oposicions a Infantil i Primària per al 2022 en les mateixes condicions en què estaven dissenyades".

El Reial decret 84/2018 fa referència a aspectes com els temaris, temes a triar en els exàmens, barem de mèrits, etc., per a les oposicions que s'han celebrat aquests últims anys.

L'acord de la Comissió General dona "via lliure a l'ajornament de les oposicions docents en el sistema educatiu valencià pactat entre la Conselleria d'Educació i sindicats docents amb motiu de la impossibilitat de celebrar enguany les oposicions previstes de Secundària i altres cossos per l'estat d'alarma sanitària", destaca el departament que dirigeix Vicent Marzà en un comunicat.

La Generalitat va acordar el passat 27 de març amb representants sindicals que les oposicions de Secundària i altres cossos, que havien d'haver arrancat el pròxim 18 de juny, s'ajornen fins a juny del 2021 mantenint-se les mateixes condicions. Es tracta de 4.295 places, de les quals 3.575 són de lliure accés.

Així mateix, les oposicions previstes el 2021 per a Infantil i Primària, en què es convocaran inicialment al voltant de 2.500 places, s'ajornaran fins al 2022 "amb les condicions actuals marcades en l'esmentat Reial decret 84/2018, tal com s'ha decidit hui en la Comissió General d'Educació", insisteixen.