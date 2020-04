Benidorm cierra los accesos secundarios a la ciudad desde este jueves y 'sine die'

Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde, Toni Pérez, en una rueda de prensa telemática, en el que se ha precisado que sólo se podrá acceder a la ciudad por los "puntos habilitados como accesos obligatorios y que se corresponden con las cinco entradas principales a Benidorm: las avenidas Vila Joiosa, Juan Pablo II, Beniardà, Comunidad Europea y Comunitat Valenciana".

Fuera de estos puntos, "habrá una restricción total de acceso a la trama urbana", ha comentado el alcalde en un comunicado.

Este "dispositivo especial" se inicia mañana jueves a las 07.00 horas y en él trabajan de forma coordinada el Ayuntamiento, la Policía Local y Policía Nacional. Un dispositivo, ha remarcado el alcalde, que viene a reforzar los controles sobre la movilidad que se vienen realizando desde que se decretó el estado de alarma.

Pérez ha señalado que este dispositivo coincide con el inicio de "los días festivos de Semana Santa" en los que debe producirse "una bajada de la circulación de vehículos" al cesar o reducirse la actividad en algunos sectores autorizados a trabajar durante el estado de alarma.

Asimosmo, ha aclarado que este "mayor control sobre la movilidad no se hace exclusivamente por las personas que puedan venir a Benidorm a su segunda residencia, sino también para vigilar que no se den desplazamientos no autorizados por parte de los locales o vecinos de la comarca".

En este punto, ha señalado que hasta la fecha la policía no han detectado la llegada de personas procedentes de otros puntos de la geografía española.

Durante su comparecencia, el alcalde ha destacado que el "comportamiento modélico" de la ciudadanía de Benidorm "a la hora de cumplir con el confinamiento", demostrando "su solidaridad"; así como la labor realizada desde el minuto uno también en el ámbito de la movilidad por la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y las diferentes áreas municipales.