David Bustamante muestra su faceta más divertida: maquillaje y peluquería para afrontar la cuarentena

Muchos famosos españoles están compartiendo en estas últimas semanas sus aficiones para pasar el tiempo libre. Muchos optan por leer, cocinar o hacer deporte en casa. Pero hay rutinas, como ir a la peluquería que todavía no pueden llevarse a cabo por el Covid-19.

Aunque para David Bustamante esto no es un problema. El cantante sorprendió a sus seguidores con una imagen que no es habitual en el cántabro. Con una larga melena, unos aros y maquillaje, el ex de Paula Echevarría mostró su sentido del humor a través de sus redes sociales.

"Aquí aprovechando el tiempo de cuarentena, aprendiendo diferentes looks, un día os hago un tutorial de make up", comentó el cantante. Pero David quería más, y está vez optó por utilizar un filtro con una larga melena. "Oye, una pregunta, alguien sabe cuándo se puede ir a la peluquería?", preguntó. Un sentido del humor que nos encanta en Bustamante. Y es que parece que la cuarentena le está sentado muy bien.