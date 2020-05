Coronavirus, febrícula, teletrabajo... las palabras que nos ha traído la crisis

La crisis que azota a todo el planeta no solo ha cambiado nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos, también ha alterado, sin hacer ruido, nuestra forma de hablar. En marzo, el Diccionario de la RAE recibió en internet más de 84 millones de visitas y "pandemia" o "cuarentena" fueron algunas de las palabras más buscadas. Este es el vocabulario de la nueva situación:

Aplauso

Todos los días (a las 20 h), los ciudadanos paran y abren la ventana o salen a la terraza para agradecer al personal sanitario –y a los cuerpos de seguridad– su esfuerzo. La iniciativa surgió de forma espontánea en redes sociales al inicio del estado de alarma. También vemos en las noticias aplausos en los hospitales cada vez que un paciente de la UCI pasa a planta. "Aplausazo", que se usa en países como Argentina, vale para referirse a un aplauso multitudinario, explica la Fundación del Español Urgente (Fundeu).

Balcón

Este elemento ha adquirido mucho protagonismo, sobre todo en las grandes ciudades. No solo por los aplausos, sino porque se ha convertido en una vía de escape al encierro, incluso para hacer ejercicio, leer o simplemente hacer acopio de vitamina D. Sin embargo, no todo el mundo tiene uno: hay miles de personas en viviendas interiores o sin apenas luz natural.

Confinamiento

Situación forzada a la que solo algunos estaban acostumbrados, como ciertos enfermos o personas de edad avanzada que vivieron otro tipo de catástrofes o guerras. Recientemente, la películaLa trinchera infinita ha indagado en la historia de los llamados "topos" republicanos, que permanecieron décadas escondidos en pequeños espacios por miedo a la represión franquista. Los paseos, permitidos recientemente, lo han suavizado.

Convivencia

Estar metidos en casa durante las 24 horas del día está poniendo a prueba las relaciones en las familias. Los expertos están divididos: algunos auguran más divorcios cuando esto acabe, aunque otros creen que los lazos emocionales se van a estrechar aún más. Tampoco hay consenso sobre un posible baby boom.

Coronavirus

El culpable. Los coronavirus, según el Ministerio de Sanidad, son un tipo de virus que normalmente afectan a animales, aunque algunos pueden transmitirse a las personas. El actual se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad que desarrolla es la COVID-19 (la D es de disease). Según la RAE, tiene género femenino, aunque el masculino no es incorrecto. Se detectó en China en diciembre de 2019; la palabra no está en el Diccionario, pero podría entrar en el futuro.

Cuarentena

Es un aislamiento preventivo, aunque no tiene por qué ser de 40 días. Se usa también, por ejemplo, para denominar al puerperio, la etapa posterior al parto. La Biblia está plagada de referencias a esta medida sanitaria y, en general, al número 40. Y el término "quaranta giorni" se utilizó en Venecia con los barcos durante epidemia de peste negra del siglo XIV. La RAE ha abierto la puerta a que en el futuro se pueda incluir en el Diccionario el verbo "cuarentenar".

Curva

La obsesión de todas las autoridades sanitarias es aplanar la curva de contagios y muertes de la pandemia, así como llegar, tras el pico, a la fase descendente de la misma. Con curva se refieren a la línea que se genera en un gráfico cuando se muestran los casos en relación con el tiempo: si hay muchos en poco tiempo, la curva es alta; si están más repartidos, es más plana.

Desescalada

El Gobierno ha usado esta palabra en su plan de fases para el alivio de las restricciones del estado de alarma. Como es un "calco" del inglés (de-escalate), la RAE, aunque aclara que, igual que escalada, es un término válido, propone alternativas como "disminución", "rebaja" o "relajación".

Distancia social

La OMS la establece en un metro (como mínimo) y es la que se debe guardar entre personas para evitar contagios. Algunos expertos la sitúan en dos metros. La organización, no obstante, prefiere que se use la expresión "distancia física".

Febrícula

Una "guerra" El Jemad, Miguel Ángel Villarroya, introdujo la terminología bélica en las ruedas de prensa de Moncloa en marzo. «No hay fines de semana en la guerra, todos los días son lunes», dijo. En su comparecencia del 21 de abril, el presidente Sánchez pronunció ocho veces la palabra «guerra» y mencionó otras como «combate» o «batalla». Fue muy criticado en las redes sociales. Su homólogo galo, Macron, también ha optado por esta estrategia; la canciller Merkel, en cambio, es reacia.

¿Siempre habíamos dicho fiebre? Siempre. Algunos han descubierto ahora que la febrícula, que se puede dar en casos leves de COVID-19, son las décimas (menos de 38 grados de temperatura) que se tienen durante un tiempo prolongado.

Hidroalcohólico (gel)

Esta sustancia desinfectante también ha entrado en nuestras casas. No necesita agua para utilizarse y debido a la demanda masiva, escaseó durante las primeras semanas del confinamiento. Hay geles de este tipo que protegen de las bacterias y otros que, además, lo hacen de los virus. El porcentaje de alcohol que deberían tener para ser efectivos es, como mínimo, del 60%.

Infodemia

Es la sobreabundancia de información en relación a un tema concreto, explica la Fundeu, que da por válido este neologismo. Es un término que usa mucho la OMS en inglés (infodemic) para alertar de las noticias falsas y el ruido que dificulta muchas veces acceder a fuentes fiables en internet.

Mascarilla

Junto a los guantes desechables de látex o nitrilo, forman parte ya de nuestro atuendo para salir a la calle. La OMS dice que si una persona no tiene síntomas o no está al cuidado de un enfermo, no tiene que llevarla, aunque los criterios cambian según el país. No son reutilizables. Cuando nos referimos a los sanitarios, hablamos de EPI, "equipos de protección individual".

Nueva normalidad

Es, quizá, una de las expresiones más extrañas que se han introducido en nuestro vocabulario, porque parece contradictoria cuando, además, se le añade el verbo "volver" por delante. Alude a la recuperación de la situación que vivíamos antes de la crisis, pero con algunos cambios. La RAE propone darle la vuelta y cambiar el artículo: "Volver a una normalidad nueva".

Pandemia

Es la propagación mundial de una nueva enfermedad a la que la mayoría de las personas no es inmune, describe la OMS. Una epidemia, por otro lado, es la propagación de una enfermedad en una zona y durante un tiempo determinados entre un número elevado de personas. La pandemia se decretó el 11 de marzo.

Sanitarios

Todo el personal de hospitales o centros de salud que estos días trabaja mucho y duerme poco. Según los últimos datos, hay casi 50.000 personas contagiadas dentro de este colectivo. Además de los médicos/as y enfermeros/as, también hay que acordarse de quienes conducen ambulancias, limpian, hacen labores administrativas, han montado hospitales de campaña, etc.

Solidario

La pandemia ha generado una ola solidaria en muchos aspectos. Desde gente joven que hace la compra a sus vecinos mayores hasta empresas y personas que fabrican mascarillas y respiradores, pasando por quienes ofrecen de forma desinteresada clases de todo tipo en internet, creaciones o recetas de cocina. También se está utilizando mucho la palabra "insolidario" para todos aquellos que deciden saltarse el confinamiento con viajes, paseos innecesarios y demás.

Teletrabajo

Este unicornio laboral ha llegado de golpe y de forma intensiva a muchos sectores. Cuando tomó sus primeras medidas extraordinarias, el Gobierno instó a las empresas a que lo facilitaran; en la pandemia ha crecido del 5% al 34%, según un estudio de IvieLab. Otra palabra que ha cobrado relevancia es ERTE (Expediente de regulación temporal de empleo), que no consta en el Diccionario de la RAE, pero aun así es una de las más buscadas.

Test

Son las pruebas que se realizan a pacientes que tienen o han tenido el virus.Hay tres tipos. En primer lugar, los PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), que localizan y amplifican un fragmento de material genético del virus para hacer el diagnóstico; su resultado tarda horas. En segundo lugar, los test rápidos, que en 10 o 15 minutos ya ofrecen resultados. Y, en tercer lugar, los test serológicos, que indican la respuesta inmune de una persona frente al virus. La Fundeu recuerda que "test" es también plural y propone alternativas: prueba, análisis, control, etc.

Videollamada

Skype, Facetime, Whatsapp, Zoom, Houseparty... El uso de estas aplicaciones para realizar llamadas con vídeo con familiares y amigos se ha disparado durante el confinamiento. Videollamada, de hecho es otra de esas palabras "que se han buscado especialmente" en el Diccionario durante el último mes a pesar de no tener entrada en el mismo. Lo último son los ‘televinos’ o las ‘videocervezas’.

Otras

Triaje, insomnio, contagio, asintomático, intubar, covidiotas,, moratoria, resiliencia, etc.