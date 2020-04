Rescatada amb una autoescala una dona a València amb dificultat per a respirar i possibles símptomes de Covid-19

Després de rebre un avís a través del 112 en el qual es comunicava que a una ciutadana que estava en el seu domicili li costava respirar, els bombers es van desplaçar fins a la vivenda. En arribar a la casa, els agents van escoltar una persona queixar-se i després d'accedir a l'immoble van localitzar una dona major caiguda en el sòl.

Els bombers van observar que tenia un traumatisme cranial i van comprovar que presentava símptomes d'ofegament i dificultats per a respirar, així com possibles símptomes de coronavirus, per la qual cosa per a realitzar aquest servici van utilitzar protecció adequada.

Una vegada rescatada, la ciutadana va ser traslladada a l'Hospital Universitari Doctor Peset de València per a rebre més assistència sanitària. El rescat va tindre lloc el passat 2 d'abril en un domicili situat en l'avinguda Amado Granell de la capital valenciana, han precisat des del Cos Municipal de Bombers.

En aquesta intervenció van participar efectius del parc sud d'aquest organisme amb un vehicle amb escala, un altre de trasllat de personal i una ambulància.