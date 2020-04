El lloguer a la Comunitat Valenciana apuja un 1,8% en el primer trimestre de l'any, segons Idealista

En concret, en la província valenciana els preus dels arrendaments es van incrementar un 1,9%, fins a situar la renda d'un metre quadrat en 8,2 euros mensuals. A València capital el preu mitjà va apujar encara més, un 2,8%, durant l'hivern, fins als 9,3 euros el metre quadrat.

La província d'Alacant ha vist com els seus preus pujaven un 0,8% durant l'últim trimestre, fins a situar-se en 7,2 euros per metre quadrat al mes. En la capital, els preus també han experimentat un creixement: els propietaris alacantins demanen un 0,3% més per arrendar les seues vivendes, amb una mitjana de 7,6 euros/m2.

La província de Castelló ha registrat un ascens del 4,4% en el preu de les seues vivendes en lloguer. Actualment, el preu mitjà del metre quadrat registra en la província els 6 euros mensuals. En la mateixa mesura, en la ciutat de Castelló els preus han crescut un 1,1% fins als 6,4 euros/m2.