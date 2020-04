Autónomos unidos en una plataforma estudian pedir responsabilidades al Gobierno ante la crisis del coronavirus

Autónomos unidos en la plataforma cívica Autónomos en Acción, que desde que se creó el 13 de marzo a raíz de la crisis del coronavirus ha logrado reunir a 15.500 trabajadores de este tipo de toda España, de los que 1.083 colaboran activamente, estudian de la mano de un despacho de abogados “pedir responsabilidades civiles y administrativa” al Gobierno por los “daños y perjuicios ocasionados” al colectivo como consecuencia de la pandemia.

“Van a acabar con nosotros”, lamenta uno de los impulsores del grupo, Juan Carlos Galindo, que explica que trabajan para convertirse en una fuerza política. “Es la única manera de que esto vaya más allá de un enfado aislado, debido a la dificultad que tenemos los autónomos de unirnos para reivindicar nuestros derechos”, dice.

Entre las principales reivindicaciones de la plataforma está “que pare el reloj” para estos trabajadores, es decir, apunta Galindo, que se les permita “dejar de pagar la cuota a la Seguridad Social, impuestos, alquileres, hipotecas, préstamos personales, electricidad, teléfono y gas”. “Es una vergüenza que en países como El Salvador o Francia se hayan paralizado los pagos y aquí no”, afirma.

El grupo, nacido en Valencia, también reclama “un plan para los autónomos para cuando todo esto termine”, que contemple “refinanciación para aplazamientos y deudas contraídas, que se venían atendiendo con regularidad hasta la llegada de los cierres obligatorios de comercios y empresas decretados para doblegar al COVID-19”. “El Gobierno solo dice que nos endeudemos más, y de los 3,2 millones que somos en España, dos millones son personas individuales o pymes”, se queja Galindo.

Asegura, asimismo, que las prestaciones extraordinarias del estado de alarma para los autónomos -aproximadamente de entre 660 y 1.680 euros, apunta- llegarán solo a una pequeña parte del colectivo, porque muchos no cumplen los principales requisitos para cobrarlas: haber suspendido su actividad o ver reducida su facturación al menos un 75% en relación a la del semestre anterior.

Además, se queja de que el aplazamiento del pago de la cuotas de la Seguridad Social durante seis meses sin intereses que aprobó el Consejo de Ministros “no se podrá pedir hasta mayo y ya será tarde”. “Muchos autónomos se van a tener que dar de baja”, señala.

También denuncia que en los bancos “ya no hay dinero” para conceder préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a este tipo de trabajadores, porque han priorizado a “las medianas y grandes empresas”.

“Cuando acabe todo esto haremos una asamblea para decidir las acciones de protesta a realizar y escoger líder”, asegura Galindo, que explica que la intención de la plataforma una vez avance hacia una fuerza política es ir “de la mano” con Autónomos al Congreso, un nuevo partido político que el colectivo está cocinando.

Galindo apunta, no obstante, que en estos momentos no se plantean llamar a los autónomos a no pagar la cuota a la Seguridad Social aunque no esté permitido, porque “el Estado se vería en un problema económico importante” y eso no es “adecuado” en una situación de emergencia sanitaria. “Tenemos que ser inteligentes”, dice.