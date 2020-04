'Resistiré', 'Sobreviviré', 'Bella ciao'... ¿Qué suena en tu calle después de los aplausos?

Ya se puede catalogar como 'tradición'. Pero no, no tiene nada que ver con la Semana Santa, no hablamos de lo que estos días cada uno haya celebrado en su casa, esos cofrades dispersos por toda España que han salido a sus ventanas a tocar tambores, bombos y cornetas, o quienes se han atrevido a preparar sus primeras torrijas con esta receta para principiantes. Nos referimos a lo que está pasando día tras día en las calles una vez los aplausos de las 20.00 (o 19.58, en muchos sitios) dedicados a los profesionales que siguen trabajando y a quienes resisten a sus hogares terminan.

Porque da lo mismo si eres de Zaragoza, de Córdoba o de A Coruña. Si vives en el barrio más céntrico o en el de las afueras. Una vez terminados los aplausos, comienzan a resonar clásicos y no tan clásicos de la historia de la música que tienen un nexo común: mostrar la resistencia, la resiliencia, la fortaleza y la esperanza tanto de quienes aguardan en casa como de quienes salen cada día a cumplir sus funciones.

Así, se han rescatado temas como 'Sobreviviré', de Mónica Naranjo, 'Resistiré', del Dúo Dinámico, 'I will Survive', de Gloria Gaynor o el popular cántico de la resistencia italiana, 'Bella Ciao', revivido por la serie 'La Casa de Papel'.

Hemos creado una playlist en Amazon Prime Music para que puedas escuchar todos los temas seguidos y, si quieres añadir alguno, no dudes en proponerlo.

