Fallece Pedro Chumillas, primer alcalde en democracia de Quintanar del Rey

El actual alcalde y compañero de partido, Martín Cebrián, se ha mostrado "muy apenado por la triste noticia". "Pedro era una gran persona que trabajó mucho y muy duro durante 12 años por este pueblo, al que me consta que llevaba siempre en su corazón. Mi pensamiento está con su familia, amigos y compañeros, a los que me duele profundamente no poder acompañar en estos momentos", indica.

El Ayuntamiento ha recordado en nota de prensa que bajo su liderazgo "se llevaron a cabo multitud de proyectos de gran envergadura en la localidad conquense como, por ejemplo, la construcción del primer consultorio médico, varias ampliaciones en los colegios educativos y la edificación de la Casa de Cultura".

"Sin embargo, si tuviera que destacar una de sus actuaciones por encima de otra, sería la estabilidad democrática que aportó a Quintanar del Rey. Fue guía y ejemplo para los alcaldes venideros", declara Cebrián.