Coronavirus.- El PP pide al Gobierno que aplique la cuota cero a autónomos y pymes ante la falta de actividad

España ha advertido de que siete de cada diez autónomos se han quedado fuera de las medidas anunciadas por el Ejecutivo, señalando que "medio millón de trabajadores por cuenta propia pueden cerrar sus negocios si no se aceptan sus propuestas y se ajustan los pagos a la situación de parálisis económica existente".

De igual modo, ha criticado que "primero se encontraron con que les habían cobrado la cuota de la Seguridad Social, pese a que nosotros ya habíamos pedido la exención en el pago de la cuota de marzo" y ha lamentado, en un comunicado, que "el Gobierno no admitió esta solicitud del colectivo y han tenido que abonarla pese a tener los negocios cerrados y no haber obtenido ingresos por la situación de estado de alarma en la que nos encontramos".

La dirigente 'popular' ha alertado entonces de que "la moratoria aprobada por el Gobierno para los autónomos no es la solución, porque lo único que consigue es que se amontonen los pagos", ha expuesto, incidiendo en la necesidad de bonificar o suspender los pagos mientras dure la pandemia y la actividad esté paralizada.

"Durante los meses de marzo y abril, por tanto, no debería cobrarse ningún tipo de impuesto ni de cotización a nuestros autónomos y pymes, que son los que crean empleo y no podemos abandonarles a su suerte", ha manifestado España, al tiempo que reivindicado que "si no pueden levantar la persiana, tampoco tienen ingresos y no pueden pagar".

En esta línea, ha afirmado que "el Gobierno no puede seguir cobrando impuestos si ha cesado la actividad económica y, por eso, pedimos la supresión de las cuotas a autónomos y pymes mientras dure el estado de alarma".

Así, ha abogado, igualmente, por que "se aplace la obligación de presentar las declaraciones trimestrales de impuestos, ya que el 20 de abril está a la vuelta de la esquina; que se amplíe el plazo de prestación por cese de actividad a tres meses y que se baje el umbral para ser colectivo vulnerable del 75 al 40 por ciento de caída de la actividad", ha explicado.

Por lo tanto, ha continuado España, "exigimos al Ejecutivo de Sánchez que rectifique y que no deje en la cuneta a los autónomos y pymes porque si lo hace, decenas de miles de profesionales tendrán que cerrar sus negocios y será una ruina para ellos y para el resto de trabajadores que albergan estas pequeñas y medianas empresas".

"Sánchez debe rectificar y atender a este importante colectivo, ya que ahora mismo siete de cada diez autónomos se quedan fuera de las medidas de ayuda propuestas y, si no lo hace, podremos decir que el Ejecutivo está vendiendo humo", ha concluido la dirigente 'popular'.