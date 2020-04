Coronavirus.- L'app GVA-Respon contra boles frega les 10.000 descàrregues en quatre dies

20M EP

L'aplicació mòbil 'GVA-Respon', engegada el 4 d'abril per la Generalitat Valenciana per a resoldre dubtes no sanitaris relacionades amb l'estat d'alarma, ha registrat més de 9.200 descàrregues en quatre dies. També ajuda a contrarestar boles i rumors falsos sobre el Covid-19.