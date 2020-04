Entidades llaman a marcar la 'X Solidaria' para superar los 31 millones del año pasado y atender "a los más vulnerables"

Las ONG recalcan que "en plena crisis sanitaria y social provocada por la Covid-19", no han podido realizar su encuentro anual para presentar la nueva campaña de la 'X Solidaria', bajo el lema '1 Millón de Razones'. Sin embargo, han querido hacer hincapié en la importancia de que las personas contribuyentes marquen la casilla solidaria o "X Solidaria" en su declaración de la renta.

Para ello, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana (PTSCV), Luis Vañó, ha apelado a la solidaridad valenciana ante la emergencia social y sanitaria derivada de la pandemia: "En el contexto actual, la labor de las entidades que trabajan con los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad es más importante que nunca para poder atajar el impacto que la pandemia tiene en estos sectores de la sociedad", explica en un comunicado.

Además, ha celebrado que más de la mitad de los contribuyentes en la Comunitat Valenciana, esto es el 51,7% de la población contribuyente, haya apoyado esta iniciativa en el pasado ejercicio, lo que supone un total de 1.176.177 personas.

No obstante, ha incidido en que el 37,4% no la ha marcado: "Si podemos convencer a las personas que no marcan la X Solidaria de que lo hagan esta vez, se dispondría de 23,2 millones más de euros para atender a colectivos y personas en situación de vulnerabilidad", ha explicado.

Luis Vañó ha agradecido la solidaridad de los y las valencianos y valencianas, ya que en el anterior ejercicio se recaudó 29.435.282 euros y este año la asignación tributaria ha aumentado hasta los 31.662.539 euros.

Asimismo, ha hecho hincapié en que marcar esta casilla permite a la ciudadanía decidir el destino de una pequeña parte de los impuestos: "La ciudadanía tiene la posibilidad de participar en la decisión de brindar su apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad a través de este ejercicio de responsabilidad ciudadana y ayudar a las familias en esta situación de emergencia social", ha expresado.

Por otra parte, ha recordado a quienes solo marcan la casilla de la Iglesia que también pueden marcar la 'X Solidaria' y duplicar de este modo su asignación (0'7% + 0'7%=1'4%).

BALANCE

El presidente de la PTSCV ha realizado un balance del segundo año de gestión de estas subvenciones por parte del Consell y ha destacado: "La solidaridad de la ciudadanía valenciana permite dar continuidad a la convocatoria de ayudas a programas con fines sociales a cargo del 0'7% del IRPF, en la Comunitat Valenciana, a través de la que se financiarán durante 2020 un total de 1.100 programas que serán desarrollados por 263 entidades sociales, lo que supone 320 programas más que en la anterior convocatoria. Esto ha sido debido al aumento del presupuesto de la convocatoria, que ha pasado de 16'4 millones de euros en 2018 a 18'1 en la convocatoria de 2019".

Asimismo, ha precisado que ya son 11 millones los ciudadanos que marcan la X Solidaria en su declaración de la renta en toda España, lo cual permite la puesta en marcha de programas destinados a la infancia, a las familias, a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. Asimismo, se verán implicadas más de 110.000 personas voluntarias. Vañó ha indicado que la asignación tributaria de la X Solidaria en 2020 va destinada un 77,72% a programas de acción social, un 19,43% a programas de cooperación al desarrollo y un 2,85% de medio ambiente.

Además, ha asegurado que los fondos recaudados son destinados a proyectos concretos de las ONG (no a sus estructuras) y que marcar la 'X Solidaria' no afecta al resultado de la declaración de la renta del contribuyente: "Ni te va a costar más ni te van a devolver menos, es un gesto que no cuesta nada, un el ejercicio que te sienta bien a ti y a más de 7 millones de personas que lo necesitan en España", ha concluido.