Facebook lanza 'Tuned', una red social para parejas

Lo ha hecho sin demasiado bombo y platillo pero en un buen momento: Facebook ha desarrollado y lanzado 'Tuned', una nueva aplicación que sirve como una mini red social entre parejas. Como un espacio íntimo en el que poder dejar tu huella de amor digital.

Ahora que pasamos tanto tiempo en casa y tenemos que llenar muchas horas del día, algunos se han lanzado a hacer manualidades, a escribir o a diseñar álbumes de fotos, por ejemplo. 'Tuned' permite hacer eso especialmente dedicado a tu pareja en formato redes sociales.

Puede que estéis pasando la cuarentena juntos, o puede que no. No importa: si no os podéis ver, os servirá para llenaros de alegría y dar un empujón al positivismo, y si solo os veis el uno al otro puede que os ayude a romper la monotonía y ponerle un punto divertido a vuestra relación.

El caso es que esa persona a la que tanto quieres es tu compañero o compañera de vida y qué mejor manera de demostrárselo que con este pequeño club, el más privado de todos, en el que puedes decirle cada día cómo te encuentras y cuál es tu estado de ánimo o compartir con él o ella música -se conecta a Spotify-, fotos, mensajes de audio o notas de amor. También pueden usar stickers y reacciones personalizadas.

Por el momento la aplicación solo está disponible para iOS, es de uso gratuito y aparentemente no requiere una cuenta de Facebook, aunque los usuarios están sujetos a las reglas de datos de Facebook -lo que significa que los datos que proporcionan las personas se pueden utilizar para la orientación de anuncios-.