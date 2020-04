Coronavirus.- UPA valora flexibilización de contratación en campo y dice que de momento no hace falta en Málaga

"Vemos positivamente el real decreto que sacó el Gobierno de España que va a facilitar la mano de obra para el sector", ha afirmado, en declaraciones a Europa Press Moscoso, que ha subrayado que, desde UPA Málaga "no tenemos constancia ahora mismo de que haga falta jornales en el sector en la provincia de Málaga".

No obstante, ha señalado que ahora mismo sí lo necesitan, por ejemplo, en Huelva, con la recolección de fresas y también en Almería con la temporada de la sandía: "Lo están pasando ahora mal", ha dicho, pero ha agregado que "el problema son los precios". En este punto, ha reiterado que "no quiere decir que en un caso puntual en la provincia nos pueda hacer falta mano de obra, pero ahora mismo no es el caso".

Por último, Moscoso ha vuelto a insistir en que "el principal problema que tenemos nosotros ahora mismo en el sector agrícola y ganadero son los precios".