Coronavirus.-Vicepresidente de FAMP (PP) critica la "deslealtad" de diputaciones de PSOE al comprar mascarillas

Así, ha lamentado este "sectarismo" y ha instado a todos los presidentes de las diputaciones de Andalucía a que trabajen juntos, "contando con todos los alcaldes y entidades locales y aprovechando los canales de participación existentes como la FAMP o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)".

El regidor 'popular' ha hecho estas declaraciones tras tener conocimiento de la firma de un convenio por parte de las diputaciones provinciales de Jaén, Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva para la compra de hasta un millón de mascarillas sanitarias, "dejando fuera a las diputaciones de Málaga y de Almería, que tienen a presidentes del Partido Popular".

"Estamos hartos de leer y escuchar en boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y otros altos responsables del PSOE que hay que estar unidos para afrontar esta crisis. Se les llena la boca con la palabra unidad y pidiendo lealtad, pero aquí en Andalucía vemos a los socialistas seguir actuando con ese sectarismo al que tristemente estamos ya tan acostumbrados. Lo hicieron durante casi 40 años en la Junta de Andalucía y ahora lo siguen haciendo", ha enfatizado Villanova.

"Desde la FAMP siempre hemos buscado que no haya confrontación ideológica y política, y estos gestos no se pueden tolerar, y menos en unos tiempos de crisis como estos. Aquí no podemos estar desunidos. Por eso, quiero expresar mi rotunda condena a este hecho", ha añadido.

En este sentido, ha instado a que los presidentes de las diputaciones gobernadas por el PSOE "den ejemplo" y "hagan caso a lo que tanto predica su presidente". "Todos juntos tenemos más poder de negociación y seguramente hubiéramos podido conseguir más mascarillas y material a mejor precio", ha lamentado Villanova, quien ha felicitado el buen trabajo que se está haciendo por parte de la Diputación de Málaga y los ayuntamientos de la provincia.