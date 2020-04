Coronavirus.- Sanitat no descarta més casos de defuncions però no sabran fins que el Registre els passe les dades

Així ho ha indicat Barceló en la seua compareixença d'aquest dimecres per a informar de l'evolució del coronavirus a la Comunitat Valenciana, una pandèmia que, fins a hui, ha costat la vida a 724 persones a la Comunitat Valenciana, 89 a Castelló, 292 a Alacant i 343 a València, de les quals 218 són usuàries de residències de majors.

"Les dades que facilitem són persones que estan hospitalitzades o s'han fet seguiment en domicili i se sap per test que tenen coronavirus o que estan en residència, és el que donem tots els dies al Ministeri", ha precisat.

Preguntada per les dades que puga haver de defuncions en Registres Civils i per si els familiars podran sol·licitar necròpsies per a poder tindre evidències científiques i reclamar judicialment per les defuncions, la consellera ha recordat que actualment estan prohibides les autòpsies, "s'entendrà perfectament per què", ha precisat, i ha posat l'accent que "sens dubte", les dades dels quals disposen són els que comuniquen al Ministeri.

"És una dada que s'està demanant en totes les comunitats autònomes; donem les dades que tenim i les que ens estan certificant que efectivament se'ls ha fet el test i se sap i es coneix" la causa de la mort per Covid-19 tant en hospital o a casa on se li estiguera fent seguiment domiciliari.

En aquesta línia, ha detallat que si alguna persona ha mort a casa i no es tenia coneixement o sospita de Covid-19, o bé sí la hi havia però no se li havia pogut realitzar el test, "eixa informació l'oferirem quan tinguem eixes dades", ja que el Registre Civil no remet immediatament la inscripció de la defunció, que no es pot tindre fins que no es bolca en Salut Pública i es tracta d'un procés que, en circumstàncies habituals, tarda tres mesos.

"Puc entendre que s'hagen produït més defuncions i no tinguem la prova; pot donar-se el cas, clar que sí. Açò no és una ciència exacta", ha indicat Barceló, qui ha insistit que "des del primer moment" es comptabilitzen "tots els morts que tenim comprovat que tenen Covid, i ací estan incloses les persones que procedeixen de residències" i han perdut la vida en l'hospital.