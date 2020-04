Coronavirus.- Sanitat mantindrà converses bilaterals amb la privada per a la derivació de pacients

Barceló, en la roda de premsa diària per a explicar la situació del coronavirus, ha informat que aquest és un dels acords que es van aconseguir en la videoconferència que va mantindre juntament amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, amb el sector privat, i que ha qualificat de "molt positiva i fructífera".

En eixe sentit, ha assegurat que cap clínica ni hospital privat els van traslladar queixes per una infrautilització de les seues instal·lacions per a atendre casos de coronavirus.

Sobre aquest tema, ha recalcat que tot el sistema sanitari valencià, tant públic com privat, "no pateix la pressió assistencial de fa uns dies i en tots els departaments existeixen llits lliures".

Encara així, ha explicat que de "comú acord" es va establir que ara s'adoptarien "converses bilaterals" perquè no es pot establir una mesura homogènia de derivacions, sinó que s'ha d'atendre "les peculiaritats" de cada centre, com el territori que atenen o la seua especialitat. "Per tant no pot aplicar-se una mesura homogènia sinó tenint en compte aquests aspectes", ha argumentat.