La Comunitat Valenciana registra 212 nous positius i 52 morts més

La Comunitat Valenciana ha registrat en les últimes 24 hores un total de 212 nous casos positius per coronavirus, 103 més, després del descens del dimarts, una dada que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, atribueix a l'augment de les proves realitzades mitjançant PCR. El nombre de morts també ha tornat a patir un nou repunt, amb 52 víctimes més, si bé la dada positiva que ha destacat és que ha descendit la xifra de persones ingressades en els hospitals en 173.

Així ho ha indicat Barceló aquest dimecres en la compareixença diària per a informar de l'evolució de la Covid-19 a la Comunitat Valenciana. En total, s'han registrat 7.655 positius a la Comunitat Valenciana des de l'inici de la pandèmia (d'ells 1.303 són sanitaris) i han mort 724 persones (218 d'elles usuàries de residències), la qual cosa suposa que 27 dels 52 nous morts són residents d'aquests centres.

Entre els nous morts, Barceló ha assenyalat que hi ha dos professionals sanitaris que se sumen a la llista de víctimes des de la vesprada nit d'aquest dimarts, i ha traslladat un missatge de "solidaritat, tot l'afecte i l'abraçada virtual que ens donem des de fa temps" tant a la Sanitat com a les famílies de la resta de morts pel coronavirus. En el cas de sanitaris, si bé els contagiats des de l'inici de la pandèmia ascendeixen a 1.303, s'han donat ja 202 altes, per la qual cosa actualment segueixen afectats 1.001 professionals.

Dels 7.655 casos des de l'inici de la pandèmia, 899 corresponen a la província de Castelló, 2.803 a la d'Alacant, 3.949 a la de València i queden quatre casos sense assignar procedència. Dels 212 contagis nous detectats, 103 més que el dia anterior, 23 són de Castelló, 89 d'Alacant i 99 de València, més un sense assignar.

Respecte als ingressos, Barceló ha detallat que hi ha 1.714 pacients hospitalitzats, la qual cosa suposa 173 persones menys que el dia anterior: hi ha 222 a Castelló (43 en la UCI), 545 a Alacant (139 en la UCI) i 947 a València (189 en la UCI).

Han mort fins a hui 724 persones, 52 més que el dia anterior (89 a Castelló, 292 a Alacant i 343 a València) i s'han donat 1.344 altes en total des de l'inici de la pandèmia, 241 més que les últimes 24 hores (142 a Castelló, 469 a Alacant i 733 a València). Un total de 23.707 proves han donat negatives.

Quant a la situació de les residències, s'han detectat casos en 103 d'elles, una més que en les últimes 24 hores. Han donat positiu 248 treballadors i 890 residents, dels quals han mort 218, 27 més que en les últimes 24 hores. Es mantenen sota vigilància activa sanitària 12 centres a la Comunitat Valenciana, tres a Castelló, cinc a Alacant i quatre a València.