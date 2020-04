Coronavirus.- Sanitat rectifica i permet a les embarassades estar acompanyades durant el part

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ja va avançar en la roda de premsa d'aquest dimarts que revisarien el protocol inicial per a incorporar les al·legacions presentades per comares, pacients i altres professionals mèdics, però salvaguardant la protecció i seguretat davant un perill de contagi del coronavirus.

Així, en la nova instrucció remesa als departaments de salut, consultada per Europa Press, s'adverteix que l'acompanyament al part de la dona embarassada pot suposar un risc de contagi per a les altres mares, per als nounats, per a les parelles o per al propi personal que desenvolupa la seua tasca assistencial, i per tant "s'han d'establir mesures que reduïsquen el risc al màxim, amb la menor pèrdua dels drets".

Per açò, el protocol estableix que en l'accés a l'hospital s'avaluarà tant a la dona embarassada com al seu acompanyant sobre la presència de símptomes i la possibilitat d'haver sigut un contacte estret de casos possibles, probables o confirmats.

En el cas que l'acompanyant tinga símptomes o haja donat positiu per a una prova de coronavirus en els últims 14 dies, haurà de tornar al domicili podent ser substituït per un altre acompanyant que no es trobe en aquesta situació.

A l'acompanyant, que haurà de romandre durant tot el procés en l'hospital, se li proporcionarà material de protecció en funció de l'estatus infecciós, com mascareta, i se li informarà sobre com usar-la.