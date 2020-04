Gianmarco Onestini, en 'Lecturas': "Adara me ha descrito como a un monstruo"

El italiano Gianmarco Onestini sigue dolido con la que hasta hace pocos días era su gran amor, la española Adara Molinero, después de que ambos se conocieran en Gran Hermano VIP y decidieran vivir una relación que prometía ser ejemplar y ha resultado en un cruce de acusaciones y reproches.

Tras las palabras de Adara en Lecturas, revista a través de la cual están viviendo su ruptura y lanzándose los dardos, en la que la joven le acusó de ser "malo" y haberse aprovechado de ella, ahora es el joven el que expresa su versión.

"Estoy muy mal, no esperaba que Adara fuera a contar tantas mentiras", decía el italiano, que cree que su expareja le ha "descrito como a un monstruo".

El exgranhermano hace ver que se fue a su país en medio de la crisis que vivimos y que Adara no se ha interesado por su estado de salud o situación.

La causa de la ruptura, según la versión de Gianmarco, habrían sido unos mensajes de Whatsapp en el móvil de ella: "No eran mensajes de amigos, se gustaban y estaban tonteando", asegura.

Tras acusar a la que fuera su chica de haberle utilizado a su vez, el italiano dice sentir que no supo ver qué estaba pasando: "He sido el tonto que no se enteraba de nada", afirma tajante.