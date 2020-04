Cs Rioja ve "claroscuros" en la gestión del Ejecutivo regional y pide reducir altos cargos y Consejerías

Pablo Baena ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación de forma telemática para dar a conocer las medidas que su formación ofrece para paliar la crisis del COVID-19. En este sentido, Ciudadanos La Rioja considera "fundamental" recortar "gastos innecesarios en la Administración Pública Riojana".

Así, ha defendido Baena, "si tenemos que abordar una situación de crisis sanitaria y económica y salvar vidas y empleos, desde Cs consideramos que es muy necesario una reducción inmediata de los altos cargos del Gobierno de La Rioja y que el Gobierno se plantee de una manera seria reducir el número de Consejerías que, desde el principio de la legislatura, hemos sabido que no son necesarias, como por ejemplo, la de Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos".

Ciudadanos La Rioja ha pedido también al Gobierno regional que "haya una reestructuración" en aquellas partidas de los Presupuestos Generales de La Rioja "que no estén comprometidas" para la lucha contra el COVID-19.

"Estas dos medidas permitirán llevar a cabo medidas eficaces y eficientes", ha aseverado Baena.

Desde Cs han puesto la visión también en los trabajadores riojanos. En este sentido, Baena califica de "muy necesario" que se convoquen todos los concursos públicos para distribuir subvenciones en el tercer sector para ayudar de manera eficaz y continuada y se garantice el pago puntual a proveedores de la Administración "para inyectar liquidez y que todos los servicios de la Administración no corran riesgo".

"Hay que inyectar dinero y liquidez a la sociedad, a los autónomos, a las pymes, a las empresas que están en riesgo... es necesario un Plan que se compense con medidas plurianuales pero para llevarlo a cabo es necesario cambiar la estructura política regional", ha reflexionado Baena.

AUMENTAR ESFUERZOS

Así las cosas, para la formación naranja, el Gobierno de La Rioja debe de aumentar los esfuerzos para proteger el tejido productivo de nuestra Comunidad porque será la forma en que los trabajadores estén más protegidos. "Es fundamental para evitar el cierre de muchas empresas y autónomos que haya suficiente liquidez para afrontar los pagos", así lo ha afirmado Pablo Baena.

Con todo ello, asegura, "el Gobierno debe poner el foco en adoptar medidas excepcionales y con un fuerte carácter social. En Ciudadanos seguimos tendiendo nuestra ayuda, si el Gobierno quiere abordar su redimensionamiento o la reestructuración de partidas presupuestarias para luchar contra el COVID-19, contará con nuestro apoyo, al igual que estamos aportando con responsabilidad y tendiendo la mano en esta situación de emergencia".

También, y con respecto a Educación, Cs La Rioja ha pedido al Ejecutivo regional "un plan concreto para la finalización del último trimestre escolar para que todos sepan a qué atenerse".

Finalmente, desde Cs tienden la mano al Gobierno de La Rioja ante esta crisis sanitaria aunque, como ha matizado Baena, "actuar de forma colaborativa, con lealtad y responsabilidad" no quiere decir "que no digamos las cosas que no se están haciendo bien".

Así las cosas, ha asegurado, "nosotros actuamos de forma responsable y estamos ayudando a achicar el agua del barco de forma leal con los riojanos y con el Gobierno regional".