À Punt recupera processons, clàssics del cinema i esdeveniments esportius per a la Setmana Santa

La televisió pública valenciana À Punt recuperarà en la seua programació de Setmana Santa processons de tota la Comunitat, clàssics del cinema i esdeveniments esportius que han quedat en la retina dels espectadors com a partits de futbol o partides de pilota.

Segons ha indicat la cadena en un comunicat, cada vesprada, des de les 16.15 hores, de la mà de Ferran Cano i Joan López, el magazín À Punt Directe "donarà l'oportunitat de reviure els moments més populars de la Setmana Santa de la Comunitat Valenciana".

El dimecres, dijous i divendres, el programa inclourà entrevistes amb els protagonistes dels municipis principals per a donar testimoni de com els afecta no poder celebrar aquesta tradició.

Durant la setmana, els espectadors podran recuperar i recordar els moments centrals d'un total de huit processons a Alacant, Orihuela, Alzira, Vila-real, Crevillent, València i Torrent.

El primer programa especial està previst Dimecres Sant, i recuperarà de la memòria audiovisual de RTVV la processó de la Santa Creu d'Alacant i la processó de Dimecres Sant de 2008 d'Orihuela.

Per a Dijous Sant, À Punt Directe ha previst oferir un altre dels moments centrals de la Setmana Santa d'Alacant. En concret, el programa recordarà "els moments i els protagonistes de la processó de l'any 2013 en la qual participen cada any cinc confraries pel centre de la ciutat".

En Divendres Sant, es recordaran les processons del Sant Soterrar a Alzira de l'any 2009, de Vila-real de l'any 2010 i de Crevillent del 2012. I el Diumenge de Resurrecció, la televisió pública oferirà, en acabar la missa, que aquesta setmana es desplaça fins a l'església de Sant Nicolau al Grau de Gandia, moments de la Setmana Santa Marinera de València amb la desfilada de Resurrecció de l'any 2013 i la Trobada Gloriosa de Crist Ressuscitat de Torrent del 2011.

Cinema, futbol i pilota

Dins de la programació especial dissenyada, el cinema ocupa un lloc destacat amb l'emissió dels clàssics 'Quo vadis', 'Marco Antonio i Cleopatra' i 'La història més gran mai contada'. Compartiran protagonisme amb "el futbol de llegenda".

Els aficionats podran reviure Divendres Sant a partir de les 11.15 h el Barcelona FC - Hèrcules CF de la Lliga 1996-1997 i el dilluns de Pasqua, també a partir de les 11.15 h, el Jerez CF - Llevant UE del 2003-2004.

La pilota valenciana continua en antena amb l’emissió de partides mítiques. Dissabte a les 16.00 hores està prevista la partida d’escala i corda de la Lliga 1993 que va enfrontar Pigat II, Xatet de Carlet i Pepet contra Puchol, Sarasol II i Pasqual II.

D'altra banda, el diumenge 12, com un homenatge a tots els sanitaris que treballen en primera línia contra la pandèmia s'emetrà un reportatge sobre 24 hores a l'Hospital La Fe i s'estrenarà a continuació la sèrie Escola d'infermeria.