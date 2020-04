CESM-CV demana la dimissió de Barceló per la "falta de coordinació, lideratge i saber fer"

El Sindicat Mèdic (CESM-CV) ha demanat la dimissió de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per, entre altres qüestions, la "falta de coordinació, lideratge i saber fer" que "ha presidit tota la seua actuació" en la crisi del coronavirus. Al seu judici, aquesta "falta de capacitat" ha provocat que la Comunitat Valenciana tinga "una de les majors taxes, sinó la més, de personal sanitari afectat".

El sindicat ha publicat deu "raons" per les quals, segons el seu criteri, la titular de Sanitat hauria de dimitir. "En plena crisi, s'han dictat ordres i contraordres. Ordres canviants segons el dia. Protocols canviants segons conveniència i segons la disponibilitat del material", han assenyalat.

Segons el CESM-CV, Barceló "ha faltat al respecte a tots els professionals, especialment als metges, fent-nos responsables de l'alt índex de contagi entre el personal sanitari, amb la finalitat d'amagar la falta de mitjans".

"No ha sigut capaç de reconéixer als MIR el treball que estan realitzant a una justa contractació i remuneració, i molt menys al personal facultatiu en general, que s'està deixant la pell, i posant en risc la seua integritat amb un reconeixement econòmic, i no mitjançant buides paraules", han manifestat.

També creuen des del sindicat que Barceló ha negat "la falta de mitjans de protecció individual i obligar el personal sanitari a treballar sense equips adequats o inexistents", la qual cosa ha fet que hagen de tractar a pacients "sense cap mena de protecció, impedint primer l'aplicació de la normativa sobre riscos laborals i després negant la seua obligació d'aplicar-la".

Per al CESM-CV, Barceló "no defensa als professionals sanitaris en obligar que el personal malalt es reincorpore en una setmana sense ni tan sols fer-li el test de coronavirus". Al seu judici, la consellera "confon deliberadament la falta de test diagnòstics, per la seua falta de previsió i diligència, amb no necessitar fer un test diagnòstic".

"Ordres contràries al sentit comú”

Des del sindicat també han criticat que la consellera "emet ordres i recomanacions contràries a la lex artis, al sentit comú i al consens de la comunitat científica". "Ha camuflat la falta de test diagnòstics i de material de protecció, EPIs, i ha emés ordres i recomanacions en les quals no són necessaris els test ni els equips de protecció", han asseverat.

A més, han assegurat que Barceló "ha emés ordres als gerents, permetent que les incomplisquen". "La consellera no ha pres cap mesura i simplement s'acredita amb les altíssimes taxes d'infecció, i en alguns casos escandaloses, molt superiors a la resta de departaments", han considerat.

També han acusat la titular de Sanitat de permetre "que s'amenace amb expedients disciplinaris als qui s'han protegit com han pogut, perquè no s'ha sigut capaç de dotar-los de EPIs, a més de no retirar protocols que han provocat majors riscos i per tant contagis, tant a personal sanitari com a pacients".

Així mateix, consideren que "ha promogut una censura informativa, a mitjans de comunicació i sindicats, limitant el seu dret, amb la finalitat d'evitar que es tinga coneixement públic de la realitat, de com els professionals han hagut de fer front a la crisi sanitària".

Per al CESM-CV, Barceló "ha sigut absolutament negligent en la seua falta de previsió". "No va aprovisionar els centres sanitaris a l'inici de la crisi, no han escoltat als sindicats ni a les societats científiques, ni a l'OMS quan s'alertava de la situació", han manifestat.