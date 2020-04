Así es el reloj inteligente que está causando furor en Amazon y que está rebajado un 27%

Los smartwaches se han convertido en uno de los complementos fundamentales a la hora de hacer ejercicio, y no hay deportista (tanto profesional como amateur) que no luzca uno en su muñeca. De hecho, no es necesario dedicarse contar con un nivel alto en cualquier disciplina deportiva para beneficiarse de la información que nos aportan estos relojes inteligentes. Tal es la demanda que suelen ser uno de los regalos estrella en épocas como Navidad.

¡Y no nos extraña! Estos gadgets son capaces de monitorizar nuestra actividad deportiva para ofrecernos detalles completos sobre nuestro entrenamiento que nos ayuden a poder mejorar y realizar ejercicio de forma más eficiente.

Si siempre has soñado con tener uno, ¡estás de enhorabuena! Hemos encontrado en Amazon un smarwatch que va a cumplir todos tus deseos: dispone de 9 modos deportivos, GPS y monitor de frecuencia cardiaca entre otras prestaciones, pero, lo mejor, es su precio. Durante las próximas horas puedes adquirirlo con un 27% de descuento por solo 28,47 euros. ¡Corre, que vuelan!

El 'smartwatch', de FitPolo. Amazon

Tres características a tener en cuenta

1 Un reloj multifunción Además de ponernos sobre aviso de la hora, este 'smartwatch' tiene incorporado un podómetro (para advertirte de los pasos que realizas a diario); un rastreo GPS (para, al final del día, resumirte tu recorrido); y, también, con un contador de calorías quemadas para incentivar y motivas la práctica de ejercicio.

2 El mejor entrenador personal Pensado para acompañarnos durante la práctica de ejercicio, este modelo de FitPolo ha sido configurado para realizar seguimiento de diversas actividades deportivas que distan mucho de otras. Por ejemplo, su función caminadora registra, no solo la calidad de nuestra zancada cuando caminamos o corremos, también nos avisa el tiempo real de la evolución de nuestros constantes (frecuencia cardíaca, pasos, distancia, calorías...). Lo mismo ocurre, si practicamos yoga, spinning o si, simplemente, nos dedicamos a caminar pasillo arriba (pasillo abajo). Además, su guía de respiración es de gran ayuda para evitar la fatiga precoz y, por supuesto, es acuático, para poder contabilizar nuestros logros nadando.

3 Conectado con tu móvil La tecnología de este ‘smartwatch’ nos permite sincronizarlo con nuestro ‘smartphone’ para compartir datos y ayudarnos a estar al tanto de todo lo que ocurre, desde nuestra actividad deportiva hasta la notificación de un mensaje.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.