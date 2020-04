Fani salvada, una vez más, de la nominación en 'Supervivientes: Tierra de nadie': "¡Gracias España!"

Y ya van cinco ocasiones en las que Fani se salva, gracias a la audiencia, de la nominación, ya que este martes, en Supervivientes: Tierra de nadie, los espectadores decidieron que los nominados para la expulsión fueran Hugo Sierra, Ferre y José Antonio Avilés.

"Según me ven llegar a esta ceremonia, todos dicen ¡Madre mía!", afirmó Lara Álvarez mientras se acercaba a los concursantes que estaban nominados: Fani, Hugo Sierra, Ferre y José Antonio Avilés.

Nominados, en 'Supervivientes: Tierra de nadie'. MEDIASET

La presentadora añadió: "Sabéis de la importancia de esta ceremonia, muchos ya la conocéis de primera mano, como por ejemplo tú, Fani, y otros sois novatos".

En ese momento, Álvarez se dirigió a Avilés, que en los últimos días había expresado su deseo de irse del reality de supervivencia tras el cambio de isla con Fani: "José Antonio: ¿Tú te quieres ir del concurso?".

"Después de haber vivido en Siervos y de haber recibido el subidón de la llamada de mi madre ya no me quiero ir", afirmó el concursante. "Pero también te digo una cosa Lara, que soy como el Guadiana, aparezco y desaparezco", añadió.

Álvarez fue descubriendo todos los nominados de la semana hasta que llegó a la exparticipante de La isla de las tentaciones, que recibió el baño de agua en vez del de barro de sus compañeros, lo que significó que estaba salvada.

"¡Gracias España!", exclamó Fani al sentir que el agua le caía en la cabeza mientras Christofer aplaudía desde el plató en Madrid.

"Gracias público, amigos, os quiero. Voy a seguir dándolo todo y luchando", gritó Fani, que no cabía en sí de la alegría. "Gracias a mi cuqui, hijo, a toda la gente que me apoya, que me sigue, os amo, os quiero, ¡coño! Viva España", exclamó.