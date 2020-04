"En un patio hacemos deporte y una vecina amenaza con la policía, pero el administrador autoriza, ¿qué hacemos?"

Las comunidades de propietarios tienen cada semana una cita con el consultorio en el que el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid da cumplida respuesta a las inquietudes que surgen en el día a día de los edificios.

CONSULTA El 28 de febrero me jubilé como portero de una comunidad de propietarios después de 40 años de servicio. En situación normal, según convenio, tengo 60 días para abandonar la vivienda pero me ha cogido en medio del estado de alarma y las obras de acondicionamiento de mi nueva vivienda se han parado hasta que se levante el confinamiento.

Aún así las empresas no me garantizan que las actividades estén exentas de contagio en la vivienda. Tengo a mi esposa con enfermedades crónicas y también enferma de cáncer por lo que irnos en esta situación conllevaría un alto riesgo para su salud.

El presidente de la comunidad me dice que tengo que abandonar la vivienda en su fecha prevista (28 de abril). No sé si pueden obligarme o puedo solicitar una moratoria hasta que pueda irme a mi nueva vivienda sin riesgos para mi esposa.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Trasladada la pregunta a nuestra asesora laboral, Carmen Jiménez, nos comenta lo siguiente:

Lamentablemente el hecho de que las obras de reforma de la vivienda propiedad del portero se hayan paralizado no es impedimento para la desocupación de la vivienda en los 60 días naturales que concede el artículo 49 del Convenio EFUS, el cual no supedita dicho abandono a estar en posesión de otra vivienda ni al estado de la misma.

Ahora bien, sólo cabría permanecer más tiempo en la vivienda por decisión voluntaria de la comunidad, aunque no pueda exigir legalmente permanecer más tiempo de los 60 días en la misma.

CONSULTA Tenemos un patio de uso privativo en el que normalmente comemos y cenamos cuando hace buen tiempo y que, ahora, en este periodo de confinamiento, estamos usando a media tarde para hacer un poco de deporte (lo más ruidoso saltar a la comba o badminton) y la vecina de arriba nos amenaza todo el tiempo con llamar a la policía.

El administrador de la finca dice que podemos hacer uso del patio como cualquier otra estancia de la vivienda, ¿es cierto? ¿Qué nos aconsejáis hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si bien es cierto que puede hacer uso de su terraza, tiene que tener en cuenta que todos los vecinos se encuentran confinados y sin terraza. Quiere esto decir que la empatía en estos casos es crucial y debe ser bidireccional para ambos.

Quizás podría hacer deporte pero intentando hacer el menor ruido posible para evitar molestias al resto, como puede ser el uso de pelotas o similar.

CONSULTA Soy la presidenta de una comunidad de 15 vecinos, tenemos contratada una persona para la limpieza de zonas comunes y para la salida y entrada del cubo de basura, ¿tendría que seguir viniendo?

"Actualmente, tanto la limpieza del edificio como la recogida de residuos tienen la consideración de actividad esencial"

RESPUESTA DE LA EXPERTA Actualmente, tanto la limpieza del edificio como la recogida de residuos tienen la consideración de actividad esencial por lo que puede seguir acudiendo a su puesto de trabajo.

No obstante, se aconseja que el trabajador se desplace a la comunidad con un documento que acredite que trabaja allí y su categoría por si la Policía le para por la calle.

CONSULTA Soy conserje en una finca de Madrid, cumplo con mi trabajo diariamente a rajatabla, mi mujer es paciente de riesgo porque tuvo un cáncer de pulmón (fue operada) por lo que cualquier tema de vías respiratorias es un verdadero peligro para ella.

Tengo verdadera preocupación por la situación, sigo todas las recomendaciones de higiene, pero al llegar a casa a mediodía y luego por las noches es toda una odisea, no sé cómo tranquilizarla ya que ella considera que la expongo al salir yo a trabajar.

Vivimos en un piso pequeño y no hay suficientes habitaciones para tener distancias. Si le pasara algo me sentiría culpable. ¿Esas situaciones no se contemplan? ¿Cuál sería la solución?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si trabaja con mascarilla y guantes y adopta todas las medidas sanitarias que nos han recomendado a todos los ciudadanos como mantener la distancia de seguridad, lavado de manos, no tocar superficies metálicas, no llevarse las manos a la cara, etc., no tiene que tener problemas.

No obstante, hay un teléfono de atención al ciudadano sobre el COVID-19 donde le pueden facilitar mayor información al respecto.

CONSULTA Soy conserje de una comunidad de vecinos, mi horario es partido, con lo que tengo que entrar y salir de casa cuatro veces. Hablé con el presidente para que durante el estado de alarma me pusieran jornada intensiva y me lo denegó, dijo que el horario era el que era.

Me parece muy mal que nos hagan tener el mismo horario, mi trabajo es imprescindible pero mi salud también, y echando tantos viajes a la calle se tiene más riesgo de contagio.

Desde el colegio central de administradores deberían tener en cuenta esto tan importante y dar luz verde a cambios de este tipo que no afectan para nada al desarrollo de nuestra actividad.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Desde el CAFMadrid hemos facilitado una serie de recomendaciones para que se desarrolle la actividad de porteros y conserjes con las máximas garantías. Tal es el caso de reducir la jornada para realizar las tareas imprescindibles.

Ahora bien, queda en el ámbito interno de la comunidad la decisión sobre el horario en el que debe desarrollar su actividad en el estado de alarma en el que nos encontramos.