Coronavirus.- El certificado de empadronamiento se podrá conseguir de forma telemática

Así lo ha indicado, en una nota de prensa, el concejal de Servicios Generales de Granada, Francisco Fuentes, quien ha detallado que la web del Ayuntamiento incorpora un apartado que ofrece toda la información y pasos a seguir para solicitar estas ayudas ante las entidades bancarias u organismos competentes y que son "esenciales para muchas familias en estos momentos de extrema dificultad como consecuencia del covid-19".

Según ha explicado Fuentes, "desde el Ayuntamiento de Granada hemos establecido varios mecanismos para facilitar que los vecinos dispongan de estos certificados necesarios para la tramitación de estas ayudas, sin duda, imprescindibles para superar las dificultades que está provocando la crisis".

Ha agregado que, no obstante, según la normativa, el certificado no se expedirá cuando el solicitante esté empadronado en el domicilio para el que se solicita la ayuda menos de seis meses -excepto en el caso de la ayuda para los trabajadores autónomos por no ser requisito necesario en este caso-.

Por último, el concejal de Servicios Generales ha explicado que, aunque los plazos administrativos están suspendidos, se pueden seguir presentando por los canales habilitados a tal efecto (correo o registro electrónico), cualquier solicitud que se tenga que tramitar ante el Ayuntamiento.