El comité de gestión de la Xunta dice que los test enviados por el Gobierno "no tienen utilidad clínica"

20M EP

Los profesionales del comité de gestión de la crisis sanitaria de la Xunta han determinado que los test rápidos enviados por el Gobierno "no tienen utilidad clínica" pues "no distinguen" entre la fase de enfermedad en la que se encuentra el paciente y, por lo tanto, no pueden ser empleados para hacer cribados en residencias de mayores, en urgencias o entre los profesionales sanitarios.