Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 52.492 ERTO que afecten 282.501 treballadors

En concret, la Direcció general de Treball ha rebut, des del 12 de març fins a les 00.00 hores del 6 d'abril, un total de 483 expedients que afecten 37.227 treballadors.

En la direcció territorial de València s'han registrat 24.712 expedients sobre 118.473 treballadors; a Alacant, 21.126 expedients de 99.191 treballadors, i a Castelló 6.171 expedients que afecten 27 treballadors.

Aquest devessall d'expedients sol·licitats ha portat la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a ampliar de cinc a deu dies el termini per a resoldre i notificar els ERTO relacionats amb les mesures adoptades davant del Covid-19.

Així ho ha decidit després de constatar que l'Autoritat Laboral de la Comunitat Valenciana no disposava de mitjans personals i materials suficients per a garantir el compliment dels terminis administratius i s'ha vist "desbordada" per la situació.

De fet, prèviament a aquesta ampliació de terminis per a resoldre els ERTO derivats de la crisi del coronavirus, la plantilla ja s'havia hagut de reforçar amb 30 funcionaris procedents del Servici Valencià d'Ocupació i Formació (Labora) fins a sumar un total de 40 professionals per a atendre totes les sol·licituds.