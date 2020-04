Coronavirus.- Igualtat amplia a caps de setmana i festius el servei de 'Menjar a Casa' per a persones majors

Asi ho ha anunciat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra. D'aquesta manera, el servei que, fins al moment, cobria els menjars de dilluns a divendres, "s'oferirà els set dies de la setmana de forma ininterrompuda", amb l'objectiu que les persones majors que no poden eixir al carrer a causa de les mesures de confinament decretades pel coronavirus i que no compten amb mitjans de suport, "puguen cobrir les seues necessitats alimentàries de forma nutritiva i saludable", ha afegit la vicepresidenta.

Aquesta ampliació del servei, puntualitza, "no suposarà cost algun per als usuaris i usuàries, ja que serà la Conselleria d'Igualtat "qui es faça càrrec del 100 % dels menús del cap de setmana", amb una partida destinada per a açò de 160.572 euros". A més, i com a mesura de millora nutricional, s'han augmentat en els menús les racions de fruita i de làctics.