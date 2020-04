Coronavirus.- Educació recomana als docents no posar noves tasques en aquestes "estranyes vacacances"

Així figura en una carta firmada pel secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, remesa aquest dimarts als centres educatius en la qual es reflexiona sobre el període vacacional actual i la manera d'abordar els continguts mentre continuen les classes no presencials.

En la missiva, s'assenyala: "(...) Vos demanem que per als pròxims dies no lectius no proposeu noves tasques curriculars a l'alumnat, sinó que mantingueu els contactes amb l'alumnat i les seues famílies que considereu necessaris en aquests dies d''estranyes' vacances. Tal com ha manifestat la ministra d'Educació, 'venen ara uns dies de descans escolar sense deures'. També per a vosaltres, aquests dies no lectius han de significar poder tindre moments de tranquil·litat".

Sobre aquest tema, fonts de la Conselleria d'Educació apunten a Europa Press que amb aquesta comunicació "no es pretén prohibir taxativament les tasques educatives en Pasqua", sinó assenyalar que és important seguir aquestes recomanacions sobre els deures en període vacacional. "Sobretot -incideixen- per a l'alumnat del nivells educatius que no s'estan preparant per a títol i que puguen gaudir amb major calma del temps d'oci en família".

Des del departament que dirigeix Vicent Marzà afigen que les vacances de Pasqua seran molt estranyes pel fet que no cal eixir de casa i això és "tot un repte per als més xicotets, que porten ja setmanes sense veure als amics i companys, sense anar al parc o a l'escola de forma presencial". "Cal mirar molt per elles i ells, perquè estan sent grans herois i heroïnes d'aquest confinament i necessiten processar des del punt de vista emocional aquesta situació tan excepcional", asseveren.

La carta enviada als centres convida també a analitzar durant aquests dies d'estranyes "vacances", les tasques que s'estan proposant els estudiants i seguir avançant en la coordinació de les tutories amb els respectius equips educatius perquè el conjunt dels treballs proposats sigauen assumibles per l'alumnat.

LES AMPA DEMANEN UNA PASQUA "LLIURE DE DEURES"

Per la seua banda, la Confederació d'associacions de mares i pares d'alumnes de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya advoca per "reduir les tasques escolars telemàtiques", al mateix temps que demana "unes vacacnces escolars de Pasqua lliures de deures".