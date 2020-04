Cinco caprichos de Bershka (con descuentos de hasta el 50%) para disfrutar de la primavera 'indoor'

No es necesario salir de casa para disfrutar de la (casi) indescriptible sensación que produce estrenar una prenda, ya sea ese chollo que encontraste en rebajas (y que llevas meses queriendo que llegue la primavera para poder ponértelo), o el modelo de la nueva colección de tu tienda favorita que has encargado online. De hecho, apostar por un nuevo look, aunque solo vayamos a lucirlo ante nuestros compañeros de piso o de trabajo (vía videollamada), puede levantarnos el ánimo y hasta hacernos ver que, en menos de lo que pensamos, estaremos viviendo el esplendor de la primavera al aire libre.

Además, este año tienes tiempo para empaparte de las tendencias de esta temporada y que no te quede ninguna por tener en tu armario. Volantes románticos para dar volumen a una camiseta básica, alguna prenda lavanda para lucir el color definitivo de estos meses, pantalones de corte wide leg para dejar respirar las piernas o unas bailarinas (muy) planas son algunas de las protagonistas de esta atípica primavera, que, sin embargo, dará mucho de qué hablar cuando pueda instaurarse en las calles (en lo que a la moda se refiere).

Y, si todavía te falta alguno, hemos buceado en la promoción de prendas con hasta el 50% de Bershka para rescatar algunos artículos que no vas a poder resistirte a incluir en tu cesta de la compra.

La reina de la temporada, en antelina

Las gabardinas son la prenda por excelencia de la primavera, puesto que, aunque el tiempo mejora, todavía hay tardes en las que es necesaria una capa extra. Si queremos mantener el estilo clásico, esta con cinturón recrea la esencia primigenia de estas prendas. Su punto de innovación llega con el precioso tejido de antelina en color beige que, además de elegante y trendy, dan ganas de acurrucarse en su interior.

Gabardina de antelina. Bershka

Asimétrica y con efecto piel de cocodrilo

Asimétrica, de color rosa empolvado y con efecto piel de cocodrilo. Así es esta maravillosa falda con cremallera delantera que, además, tiene un acabado en cuero brillante que hará las delicias de los fashion addict. Combinada con una camisa clara, será la apuesta ganadora para derrochar glamur y estilo cuando se luzca. También está disponible en un tono azul bebé para looks más rockeros.

Falda de piel de cocodrilo. Bershka

Chifón, escote bardot y mangas abullonadas

Dejando los hombros al aire y dándoles volumen con unas mangas ligeramente abullonadas, este top blanco es ideal para reforzar unos vaqueros de tiro alto y darles un toque romántico. Además, gracias al tejido chifón, la caída de esta blusa de corte crop es elegante y apta para todas las edades (aunque enseñe algo de carne).

'Crop top' de chifón y escote bardot. Bershka