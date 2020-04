Detingut a Benidorm per portar-se menjar d'un supermercat a punta de navalla

Segons ha informat la Comissaria provincial aquest dimarts, al detingut se li imputa un delicte de robatori amb violència.

L'individu va entrar en el supermercat i després d'agafar productes d'alimentació, suposadament els va sostraure esgrimint una navalla i amenaçant la dependenta mentre fugia del lloc. Dels fets es va donar avís a través del 091.

Així, els agents que es van desplaçar als voltants van localitzar un individu que responia les característiques aportades per la víctima, i a qui es va trobar l'arma utilitzada i els efectes sostrets.

El presumpte autor ha sigut acusat d'un delicte de robatori amb violència sent posat a disposició judicial dels Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Benidorm.

Aquesta actuació s'enquadra dins del dispositiu especial de prevenció impulsat per la Comissaria Provincial d'Alacant i dissenyat per la pròpia plantilla per a garantir la seguretat ciutadana en aquells establiments denominats essencials, com supermercats, farmàcies, estancs i altres, agrupant aquests locals en zones de vigilància i en aquells horaris més susceptibles de comissió delictiva durant l'estat d'alarma.