Coronavirus.-Sanitat revisarà la instrucció que prohibeix a la dona tindre companyia en el part mantenint la seguretat

Així ho ha assenyalat aquest dimarts la consellera Ana Barceló en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució del coronavirus. Sobre aquest tema, ha explicat que s'estan estudiant les al·legacions i queixes presentades contra aquesta instrucció interna, sobretot de comares, i "els donarem resposta, previsiblement demà".

"Les estem revisant per a veure si té cabuda salvaguardant el més important, com és la protecció de la salut de les gestants, les seues parelles, els nadons i el personal sanitari, però atenint també a allò que ens sol·liciten", ha assenyalat.

La instrucció estableix que les embarassades no podran estar acompanyades durant la sala de dilatació ni durant el part per a evitar perill de contagis del coronavirus, però la persona que la gestant designe com a portaveu familiar rebrà imatges del naixement i del nounat per videoconexió i podrà acompanyar-la en l'habitació mentre dure tot l'ingrés hospitalari.

PROTOCOL DE COMUNICACIÓ

D'altra banda, ha informat que aquest dilluns es va repartir entre els departaments de salut 400 tablets i 300 mòbils per a reforçar el protocol engegat per Sanitat per a garantir la comunicació entre pacients ingressats, metges i les seues famílies.

Així, la Direcció general de Tecnologia de la Conselleria d'Hisenda va distribuir aquestes 700 unitats, reunides també gràcies a donacions, en els centres hospitalaris per a facilitar la comunicació dels pacients que no disposen d'aquesta tecnologia amb les seues famílies i que els metges puguen informar al portaveu familiar de l'estat de l'ingressat quan aquest no estiga en disposició de fer-ho.

D'altra banda, respecte al protocol d'enterrament ha assenyalat no tindre constància que hi haja funeràries que impedisquen l'assistència de la família directa a l'enterrament. Barceló ha justificat que el protocol del Ministeri, que solament permet l'assistència de familiars de primer grau, s'han dictat per a "vetlar per la salut de tots i és a allò que cal sotmetre's".