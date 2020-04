Esta es la combinación ganadora para decir adiós (de una vez por todas) a las ojeras

Aunque todos soñamos con despertamos con una imagen impecable (y para nada vergonzante), la realidad dista mucho de lo que las películas nos han enseñado. Despeinados, con rastros de haber estado, más tiempo del que nos gustaría, durmiendo con la boca abierta y, por supuesto, con la marca de la sábana en la cara. Esos signos más que evidentes, pero pasajeros, son los que delatan que acabamos de saltar de la cama con el aberrante anuncio del despertador. Sin embargo, hay uno que no tiene por qué amainar con el paso de las horas; y, sí, nos referimos a las ojeras que adornan nuestra cara y que nos hacen parecer más cansados, estresados o mayores de lo que estamos o somos.

Acabar con ellas está entre los retos de la gran mayoría y, aunque circulan algunos trucos caseros que te recomendamos no seguir (la crema para las hemorroides tiene un único y claro uso), la realidad es que hay que apostar por una acción completa para difuminarlas y ayudar a que, de forma natural y paulatina, la piel vaya recuperando su tono y elasticidad habitual.

Si no sabes por dónde empezar, pero tienes muchas ganas de establecer una buena y combativa rutina beauty, no desesperes. Hemos buceado por Amazon hasta dar con una combinación muy potente (y bastante asequible) con la que podrás trabajar esta zona tan delicada y devolverle su jovialidad natural. ¿Dispuesto a enamorarte de esta rutina antiojeras?

Todo empieza por la noche...

Para que nuestra piel, en general, y la zona de las ojeras, en particular, goce de buena salud, es fundamental establecer una rutina de higiene facial que libere los poros de excesos innecesarios que pueden provocar, espinillas, granitos e irritación, además de bloquear la entrada de cremas y sérums. Por ello, más allá del agua y el jabón, nunca está demás contar con una ayuda externa que nos ayude a aliviar las bolsitas de los párpados, como este lápiz de Sunmay que, gracias a la termoterapia, masajea la zona con pequeñas vibraciones para promover la regeneración celular y favorecer la absorción de cremas.

El làpiz de Sunmay. Amazon

Mientras dormimos

La termoterapia es un tratamiento efectivo contra las ojeras, a la par que sencillo de realizar desde casa. Solo debemos aliarnos con un antifaz para dormir que cuente con pequeñas perlas que pueden calentarse en el microondas o enfriarse en la nevera. Esto ayudará a que nos despertemos sin hinchazón y sin los ojos cansados. El modelo de Grace & Estella es un Amazon’s choice por las buenas críticas recibidas por los usuarios, ya que, además, ayuda a calmar ciertos dolores como la cefalea, la sobrecarga muscular y la sinusitis.

El antifaz de la marca Grace&Estella. Amazon

A primera hora de la mañana

Si todavía no te has hecho con un rodillo de jade, debes saber que es uno de los grandes caballos de batalla en la guerra contra las ojeras. Las piedras de este gadget siempre tienen una temperatura inferior a la ambiental, por lo que aprovechan ese frío para tratar las zonas inflamas de las ojeras, al activar la circulación. El modelo de Ldreaman es uno de los bestseller de Amazon, ya que cuenta con dos rodillos para poder realizar el tratamiento en diversas zonas de la cara y hasta en el cuello.

El rodillo de jade de Becool está fabricado con materiales natura Amazon

Antes de salir de casa

No debemos olvidarnos de que el maquillaje es nuestro gran aliado, ya que es capaz de disimular aquellas imperfecciones que no nos agradan. Así que, para las ojeras, tenemos que contar con un corrector que aporte un tono natural a esta zona del rostro. El corrector de Maybelline ofrece una cobertura completa y uniforme, además de no resecar la piel. Eso sí, es recomendable que antes de aplicar el maquillaje, apliquemos una crema adecuada que ofrezca un extra de hidratación. Con la hidratante de Remescar, basta con emplear la cantidad de crema equivalente a un grano de arroz para eliminar las bolsas de los ojos.

La crema de Remescar. Amazon

El corrector de ojeras de Maybelline. Amazon

