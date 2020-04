La Delegación del Gobierno refuerza los controles para evitar desplazamientos en Semana Santa

Desde que se inició el estado de alarma en Aragón, Guardia Civil, Policía Nacional y las policías locales han realizado 96 detenciones. El fin de semana pasado se produjo la detención de 14 personas y en las últimas 24 horas otras 7 personas han sido detenidas.

La delegada del Gobierno, Pilar Alegría, ha pedido a los aragoneses que "no bajen la guardia, tenemos que seguir siendo ejemplares en el cumplimiento del confinamiento, sabemos que son ya muchos días, pero el esfuerzo colectivo está dando sus frutos y estamos consiguiendo bajar la presión en nuestros hospitales y parar el contagio del virus".

Alegría ha hecho un llamamiento de nuevo para que se eviten desplazamientos no recogidos en el Real Decreto de estado de alarma. "No es una Semana Santa al uso, no estamos de vacaciones, cada uno de nosotros es responsable de la salud de los demás, y no podemos aprovechar estos días para acudir a nuestros pueblos, tenemos que hacerlo por la seguridad de los que ya viven allí".

De esta manera la delegada ha recordado que no están permitidos los desplazamientos a segunda residencias, ni las salidas a la playa o la montaña, ni al huerto. Las conductas insolidarias serán sancionadas, de hecho son más de 10.000 las propuestas de sanción realizadas durante estas semanas de estado de alarma.

Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; desplazamiento al lugar de trabajo; retorno al lugar de residencia habitual; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependiente, personas con discapacidad o especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están realizando controles diarios tanto de vehículos, como de establecimientos o de personas que se desplazan a pie.