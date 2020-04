TVE se defiende por 'Diarios de la cuarentena': "No es un gasto ni mucho menos de millones"

¿Cómo estrenar una serie nueva para el prime time en un momento en el que todos los rodajes están paralizados por el estado de alarma? Pues como se hacen la mayoría de las cosas estos días: en casa.

Esa es la premisa de partida de Diarios de la cuarentena, una serie de La 1 (estreno hoy martes a las 22.05 horas) que se ha grabado íntegramente en los domicilios particulares que la interpretan y que pretende ser una visión humorística de las consecuencias y vivencias del encierro provocado por el coronavirus.

Sin embargo, desde algunos sectores se ha criticado duramente esta iniciativa, pionera en el mundo, por verla como una banalización de los estragos causados por el coronavirus y sus víctimas mortales. Partidos como Vox han criticado abiertamente la serie y el dinero invertido en ella, aunque el presupuesto de esta ficción no ha trascendido.

Fernando López Puig, director de Contenidos, Canales y Producción de Programas de TVE ha explicado en una rueda de prensa por videoconfernecia que "como servicio público tenemos la obligación de informar y de entretener y eso es lo que queremos con esta serie". Además, ha asegurado que Diarios de la Cuarentena "es una serie muy barata para un prime time", y ha agradecido "que todos hayan adaptado sus presupuestos, porque con esta serie nadie se va a hacer rico". "No es un gasto ni mucho menos de millones", como había asegurado Vox en redes sociales y remarcó que "TVE no gasta, TVE invierte".

Álvaro Longoria, productor y autor de la idea original de la serie hacía ver que "Francia, Alemania, EE UU, Inglaterra se han interesado por este formato ya, incluso antes de su estreno, porque es una buena forma de hacer ficción porque ahora en el mundo no hay rodajes".

Sobre la intención de esta comedia ha hablado uno de los guionistas y directores, Álvaro Fernández Armero. "Queremos darle un posible punto de vista del humor y sanador a una situación que no es fácil". En ese sentido se pronunciaba Puig: "La serie, desde el respeto, intenta abrazar al espectador en medio de lo que está pasando. RTVE informa constantemente sobre lo que está ocurriendo y además, queremos tener contenidos que ayuden a la esperanza, a que sobrellevemos este drama nacional. Queremos dar ánimos y decirles que aguanten", se explicaba.

El director de cine Fernando Colomo, "actor de vocación" y uno de los personajes de la serie, aseguraba rotundo que "el humor siempre es una ayuda para sobreponerse al miedo".

Una serie grabada en casas de verdad

Diarios de la cuarentena se ha grabado en los domicilios particulares de todos sus intérpretes. Justo antes de comenzar se les envió a todos un móvil con alta resolución, un trípode y un micro y a partir de ahí y siguiendo los guiones y las indicaciones por videoconferencia de los directores, cada actor se ha grabado a sí mismo. "Tienen que grabarse a sí mismos, enviar las imágenes, encuadrarse, resolver todas las cuestiones técnicas… son atrecistas, directores de vestuario…", destacaba Fernández Armero.

Carlos Areces es uno de los actores de la serie y explicaba, después de asegurar que estaba haciendo la rueda de prensa "en calzoncillos", que al iniciarse este proyecto "lo primero que piensas es '¿tengo en mi casa algo que no se pueda ver, algo que me delate?'. Al final me ha dado pereza y no he guardado nada, aunque pueda haber cosas bochornosas". Incluso sus pertenencias son ahora parte del guión. "Los guionistas nos preguntaron qué teníamos en casa que pudiera introducirse en la serie y yo por ejemplo he aportado muñecos que tenía en una vitrina".

Colomo ha visto la serie como "una oportunidad de pasar de estar melancólico y comiéndome el coco a tener una actividad tremenda, a estar todo el día rodando. Estoy haciendo un curso de tecnología tremenda a mis 74 años", explica.

"Al estar solo es complicado encuadrarse. He encontrado un palo y le he puesto marcas con mi altura para saber por dónde quedaría yo en el plano, porque si no puedes hacer una toma perfecta en la que te has cortado la cabeza", revelaba sobre los trucos de rodaje. Y como tiene que grabar recursos, "ayer estaba friendo unos pimientos y me dije 'esto hay que grabarlo'".

Algunos actores han incluido en la serie incluso a sus propias familias, pues sus parejas (la mayoría también intérpretes) son personajes necesarios y a la fuerza en la serie.

La actriz Cristina Alarcón explicaba que "cuando tuvimos que confinarnos en casa el pánico y el miedo nos inundó, pero este proyecto ha sido un soplo de aire fresco y queremos que sea lo mismo para todas las casas que pongan TVE".

Y ahora "la línea entre el personaje y nosotros es muy, muy, muy fina. En mi caso ha sido al revés. Mi José Luis [José Luis García Pérez, su pareja y actor] es muy presumido y yo no y en mi caso me pasaba todo el día en pijama y con el moño hecho, así que esta serie me ha venido muy bien", relataba.

Ella y su pareja tienen "un bebé pequeñito al que hay que explicarle poco, pero buscamos el momento adecuado para grabar y que no sufra nuestra ausencia", cuenta, y además, "nuestra perrita Lola es nuestro personaje incorporado".