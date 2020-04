Investigadores de la UPCT logran un modelo matemático queestima cómo evolucionará el coronavirus

20M EP

Investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) han conseguido un modelo matemático que analiza la dinámica de la infección provocada por el COVID-19. Este método lo ha aceptado este martes la prestigiosa revista científica Fractals Complex Geometry, Patterns, and Scaling in Nature and Society y el artículo se publicará en breve.