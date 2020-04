'Caseros solidarios' que no cobran el alquiler de locales por el coronavirus: "Cuando me llamó, me eché a llorar"

Si hay algo positivo que se puede sacar de la crisis del coronavirus, sin duda es la solidaridad que se ha despertado en buena parte de la ciudadanía. En los últimos días hemos visto voluntarios tejiendo mascarillas en casa, médicos y psicólogos ofreciendo servicios gratuitos o vecinos que se organizan para ayudar a las familias más vulnerables. A esta ola de empatía también se han sumado diversos propietarios de locales, que han decidido perdonar el alquiler de estos meses a comerciantes que, desde el decreto del estado de alarma, han dejado de recibir ingresos.

Para Carlos Díaz, propietario de una agencia de viajes en Barberà del Vallès (Barcelona), la llamada de su casera fue recibida como un auténtico regalo. “Me dijo que no me preocupara, que cuando todo se solucione ya empezaré a pagar”, dice. A Díaz le resultaba totalmente imposible afrontar el gasto, y más aún teniendo en cuenta que sus problemas ya venían de antes: “El sector de los viajes es el más afectado con diferencia. En febrero, cuando el coronavirus llegó a Italia, la gente ya dejó de reservar, y también me han cancelado todos los viajes de abril y mayo”, lamenta.

Carlos Díaz y su esposa el día que inauguraron su agencia 'Zafiro Tours'.

Su casera, Leonor Saornil, asegura que a ella no le sobra precisamente el dinero, pero que ha preferido ayudarle, aunque esto suponga un ajuste de cinturón en su casa: “Como podía contar con el sueldo de mi marido, le comenté la idea y él me animó a llamarle para que se quedara más tranquilo”, y así lo hizo. “Es una situación excepcional y tenemos que arrimar el hombro. Para mí, dejar de recibir ese dinero supone poder pagar solamente lo más básico, pero lo importante es que podremos seguir comiendo”, asegura.

Así mismo, Saornil hace un llamamiento a otros propietarios para que también hagan el esfuerzo por el bien de ambas partes: “Todos queremos cobrar el alquiler. Pero, si les ahorcamos tanto, a lo mejor no pueden volver a abrir y el local se queda vacío. Entonces sí que dejaremos de cobrar y quién sabe cuándo podremos volver a alquilar”, y concluye: “Prefiero no cobrar dos meses antes que, por cobrarlos, Carlos tenga que cerrar la agencia”.

"Todos queremos cobrar el alquiler. Pero, si les ahorcamos tanto, a lo mejor no pueden volver a abrir"

Otra comerciante que ha recibido la buena noticia es Pepi Expósito, quien junto a su hermana regenta una tienda de lencería en la misma localidad. Su situación era algo más compleja, porque acababan de cambiar de local y este era el primer mes que les tocaba pagar al nuevo casero. “Cuando me llamó, me eché a llorar. Para nosotras, pagar el alquiler, la cuota de autónomos, sin haber vendido nada era totalmente inasumible. Hasta entonces lo hemos pasado muy mal. De hecho, estoy segura de que muchos negocios cerrarán si no les ayudan”, dice.

Las hermanas Expósito, en su tienda Dolçe Pecat.

Su casero, Juan Manuel Venta, también se emocionó en el momento de comunicarle que no le cobraría, lo que le parece un acto de justicia: “Me habría sentido culpable si le hubiera exigido el pago, porque han tenido que cerrar por obligación. No voy sobrado, pero en este caso me pudo más el corazón que el dinero”, cuenta.

"No voy sobrado, pero me pudo más el corazón que el dinero"

“Tengo un casero que es un amor”: Es la primera frase que pronuncia Ángela Kellner al hablar del detalle que ha tenido el propietario de su local, también de Barberà del Vallès. “Me dijo que abril y mayo los dejáramos correr, y que luego ya veríamos”, explica.

Eso sí, Kellner asegura que, si el negocio “repunta”, pagará la mensualidad de todas formas. Hasta ahora, su empresa de catering había permanecido cerrada por la falta de contrataciones, un hecho que ahora intentará compensar: “Mi principal fuente de ingresos son las celebraciones, como bautizos y comuniones, que no se van a poder hacer. No obstante, ahora que estamos en Semana Santa me dedicaré a hacer monas personalizadas”.

Ángela Kellner, propietaria de Catering 'Sin Cubiertos', preparando una tarta personalizada.

El casero de Kellner, J.O., forma parte de una familia “con patrimonio” relativamente conocida en el municipio. Ellos ostentan varios locales y comenta que han ayudado a los que han visto más apurados: “Entendemos que podemos prescindir de algunos alquileres porque no los necesitamos para vivir”, argumenta, e insiste en que es importante tener en cuenta “la casuística particular de cada propietario y de cada inquilino, y sentarse a hablar para ver qué se puede hacer. Es necesario que ambos nos humanicemos y no nos cerremos en banda”.

Otro establecimiento de hostelería que también lleva un mes con la persiana bajada es la cafetería que Melanie Freijo y Alex Badia regentan en Castellvell i el Vilar. “Nuestro casero nos dijo: ¿Verdad que habéis cerrado? Pues paralizamos el alquiler de abrir y mayo”, recuerdan.

Freijo confiesa que, al oír esas palabras, tampoco pudo contener las lágrimas, ya que de lo contrario no habría sabido cómo enfrentarse a la situación: “Siempre le hemos pagado puntuales y, para mí, tener que llamarle y decirle que no le podía hacerlo me habría sido un mundo.”, asegura. Además, el arrendador de esta joven pareja ha tenido el mismo gesto con el arrendatario del local de al lado, del que también es propietario.

Melanie Ferijo y Alex Badia, en su Cafetería 'El Racó de Castellbell'

A pesar de los casos anteriores, cabe recordar que esperar a que suene el teléfono no siempre es una opción. Por este motivo, Deborah Serrano fue quien tuvo la iniciativa (y la valentía) de contactar con la propietaria del establecimiento donde tiene su estudio de fotografía. Funcionó: “No puso ninguna pega. De hecho, lo entendió perfectamente”, cuenta agradecida.

Su casera es Teresa Bueno, cuyas razones son muy claras: “Si no trabaja, no le voy a cobrar”. Al igual que para muchos caseros, esto también le ha supuesto un esfuerzo, pero está dispuesta a afrontarlo: “Si no podemos comer unas cosas, comeremos otras. Hay que intentar ayudar y no ser tan avaricioso”, sentencia.