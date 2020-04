Arranca el XXVI Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida en la seua aposta per les lletres valencianes

En la seua XXVI edició, el certamen manté la seua aposta pel valencià amb "la satisfacció de comptar amb una iniciativa que continua en plena vigència", destaca la mancomunitat en un comunicat.

Durant les 25 edicions prèvies es van presentar al voltant de 600 obres, "símptoma inequívoc de la validesa d'aquest iniciativa per a exportar el nom de la Vall d'Albaida en tot el territori".

La mancomunitat renova així el seu compromís amb el Premi de Literatura Eròtica, "una cita que necessita de la col·laboració de totes les administracions", com ha reivindicat el responsable de Cultura de l'organització de municipis, Federico Vidal.

Poden optar totes les obres de tema eròtic, originals i inèdites, escrites en valencià, amb una extensió mínima de 105.000 caràcters amb espais inclosos (50 fulles). Els originals s'han de presentar per correu electrònic a 'literaturaerotica@mancoval.com'.

El jurat -Josep Andrés, Emili Casanova, Josep Penadés, Paula Soriano i el president de la Mancomunitat- escollirà el guanyador del guardó dotat amb 4.000 euros. L'obra premiada es publicarà en Edicions Bromera dins de la col·lecció 'L'Eclèctica'.

El Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida és l'únic guardó en literatura eròtica convocat per una institució pública a tota Espanya. Tant per la dotació econòmica com per la seua peculiaritat, conforma una de les principals convocatòries literàries de la Comunitat Valenciana.