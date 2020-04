Coronavirus.- Barceló demana als turistes la "mateixa exemplaritat" que els valencians i que respecten el confinament

Barceló, en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució de la pandèmia, ha recordat a més que el ministre de Sanitat, en el Consell Interterritorial d'ahir, va recalcar que se'n van a adoptar mesures "molt dures i restrictives" per a evitar aquests desplaçaments durant la Setmana Santa.

En eixe sentit, ha demanat a tots els turistes d'altres comunitats "la mateixa responsabilitat" que es demana també als valencians perquè, ha subratllat, "hem de protegir-nos i protegir a la resta de la societat". "El sacrifici és de tota la societat amb independència d'on un de viva o vullga passar uns dies perquè solament junts podrem superar açò", ha assenyalat.

Així, ha insistit que encara que les dades de l'evolució "obrin un fil d'esperança, no cal baixar la guàrdia, ni podem permetre'ns el luxe de saltar-nos el confinament i fins que es decrete la fi gradual cal seguir en la mateixa línia visquen on visquen".

Barceló ha aprofitat que aquest dimarts se celebra el Dia mundial de salut, per a recordar que "hui més que mai" la pandèmia global a la qual ens enfrontem "ens fa veure qual és el valor real que té la salut per a totes les persones".

"ENS HA ROBAT LES ABRAÇADES, PERÒ NO LA SOLIDARITAT"

"Però també sabem el que posa relleu eixa falta de salut, que el món es para, ens ha robat les abraçades, les carícies, les besades, ens ha robat moltes coses, però espere que el que no puga robar-nos aquesta pandèmia és la solidaritat entre tots", ha reclamat.

Així, ha demanat "treballar junts colze a colze per a eixir d'aquesta situació" perquè "lamentablement la pandèmia també ha posat en relleu la vulnerabilitat i la fragilitat de molts de grups de població" amb "perill d'exclusió en molts casos".

Per açò, ha subratllat, "hui és un dia per a reivindicar el treball de totes les institucions que vetlen per la salut de tots els ciutadans, a les organitzacions internacionals, al personal sanitari que és el cor de la Sanitat" i que estan contribuint "d'aquesta manera tan entregada i tan generosa contra aquesta pandèmia que mai ens podíem imaginar". "Sent el Dia mundial de la salut els recorde: cuiden-se, cuidem-nos tots i cuidem del nostre sistema de salut", ha postil·lat.