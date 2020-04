Els centres concertats valencians comencen a rebre la proposta d'arranjament escolar per al curs 2020-2021

Així, la Conselleria d'Educació està fent arribar a través de plataforma telemàtica la proposta, que ara els titulars d'aquests centres han de consultar i, si escau, presentar les al·legacions que consideren oportunes, han explicat a Europa Pres des d'aquest departament.

Cal recordar que en els últims anys, l'arranjament escolar a la Comunitat Valenciana inclou de forma conjunta la xarxa pública i la privada concertada.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dimarts una resolució sobre el procés. En concret, es tracta d'una resolució del conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, per la qual s'acorda la continuació del procediment per a la tramitació de les sol·licituds d'accés al règim de concerts, modificació i/o pròrroga dels concerts educatius per al curs 2020-2021.

Informa el text oficial que en l'actualitat s'està realitzant la programació del curs escolar pròxim, "un procés que no pot parar perquè d'una altra manera no es podria iniciar el curs en condicions de normalitat, cosa que tindria una conseqüència directa en el compliment del dret a l'educació".

"En el cas dels concerts educatius ens trobem en la fasede comunicació a la titularitat de cada centre sol·licitant de la proposta del director general de Centres Docents respecte de les noves sol·licituds d'aprovació o denegació de la incorporació al règim de concerts, renovació de concerts generals, pròrroga o modificació dels concerts ja existents que es van presentar durant el mes de gener del 2020. Aquesta proposta és prèvia a la resolució de la Conselleria d'Educació a la qual es fa referència en l'article 7 del Reglament de concerts educatius a la Comunitat Valenciana".

Es recorda a més, que a causa de l'actual estat d'alarma per la pandèmia de Covid-19, s'ha suspès l'activitat presencial en les aules i s'ha decretat el tancament dels centres però sense perjuí que els equips directius estiguen a la disposició dels requeriments que els faça l'administració per a realitzar les tasques específiques que se'ls indiquen.

TRÀMIT "COMPLETAMENT TELEMÀTIC"

En aquest sentit, apunten que la Resolució d'11 de desembre del 2019, del director general de Centres Docents estableix que per a l'any 2020 el model de sol·licitud d'accés, modificació i/o pròrroga dels concerts educatius està disponible en la seu electrònica de la Generalitat. Per tant, és un tràmit "completament telemàtic, des de la presentació de sol·licituds fins a la comunicació de la proposta de resolució i la presentació, si és el cas, d'al·legacions a aquesta proposta".

"L'interés general que concorre en aquest supòsit és el mateix queconstitueix el fonament de la seua excepcionalitat, la prestació del servici educatiu com a garantia del dret a l'educació, per tant, es considera imprescindible la continuació del tràmit iniciat amb la Resolució d'11 de desembre del 2019, del director general de Centres Docents per a realitzar la programació del curs escolar 2020-2021 amb les garanties i condicions necessàries, i evitar els perjuís que pogueren irrogar-se per la suspensió que determina l'estat d'alarma", conclou.